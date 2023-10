La zona sud de Reus centra els primers cent dies del nou govern municipal de Guaita

L'executiu va avançar que properament s'instal·larà una empresa de renom al centre Bioempreses i generarà «llocs de treball importants»

Actualitzada 02/10/2023 a les 19:21

El nou govern municipal de Reus va passar revista dels seus primers cent dies al timó de la ciutat i va voler marcar distància amb l'anterior govern. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar un canvi de governança «intern, però també extern» i va explicar que una de les bases dels primers mesos del seu govern ha sigut «l'escolta activa». «Una escolta que comporta reunions amb tots els sectors socioeconòmics de la ciutat i que es trasllada a les accions de govern», va dir Guaita.En aquest sentit, l'alcaldessa va explicar que «una de les principals reclamacions dels ciutadans és la neteja». Per això, Guaita va destacar el pla de xoc inicial als barris durant l'estiu, que va acabar el 6 de setembre. «Ara, posem en marxa el pla de manteniment dels Parcs», va exposar Guaita. El govern municipal va informar que la poda d'arbres començarà al novembre i tractarà 779 arbres, afectant 42 carrers de la ciutat.Pel que fa a la seguretat, Guaita va reiterar la seva voluntat «d'incrementar les polítiques de mediació i el cos d'agents de la Guàrdia Urbana». Aquest setembre s'han sumat 9 agents al cos i, de cara al 2024, es preveu incorporar 10 agents més. La zona sud de Reus és el sector de la ciutat amb més protagonisme en els primers 100 dies del govern, sobretot en l'àmbit d'habitatge. «És una zona que viurà molts canvis, ja que és cap a on ha de créixer la ciutat», va exposar Guaita.L'alcaldessa va puntualitzar que la mateixa Generalitat va qualificar Reus com «una ciutat tensionada pel que fa a l'habitatge». Per fer-hi front, Guaita va explicar que entre les «polítiques de rehabilitació» que vol impulsar el govern municipal a Reus, i en especial a la zona sud, destaca la construcció de 132 habitatges de protecció oficial a la zona de Mas Iglesias. «És la primera inversió pública en habitatge en els darrers 12 anys», va indicar la batllesa.«Reus és una ciutat que mira al futur», va expressar Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat. En l'àmbit econòmic, Llauradó va avançar que, en els dies vinents, s'anunciarà la instal·lació d'una empresa important al centre Bioempreses. «Tindrà un impacte considerable pel que fa a la creació de llocs de treball», va afirmar Llauradó. L'alcaldessa va assenyalar que l'atracció de gran indústria a la ciutat «ha sigut una gran mancança històrica a Reus» i que «s'ha d'anar a buscar» aquesta mena d'inversions. «No som ingenus, és difícil, però com Ajuntament hem de fer feina activa per atraure aquestes inversions», va dir Guaita.Pel que fa a la promoció de la ciutat, Llauradó va destacar la voluntat de millorar l'enllumenat de la campanya de Nadal. «La inversió serà pública al 100% i esperem que aquesta ampliació pugui atraure més visitants a la ciutat durant la temporada nadalenca», va expressar l'edil.Llauradó també va recalcar la voluntat del govern de renovar el Gaudí Centre de cara el 2026. «Buscarem que la museografia sigui més innovadora i accessible pels visitants», va dir la regidora.Les polítiques sobre la sostenibilitat són també una prioritat del govern, i en especial sobre la sequera. «Reus forma part de la solució hídrica de la comarca», va afirmar Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient. En aquest sentit, Rubio va explicar que la recuperació de pous i minats de la ciutat és una prioritat del govern. El regidor també va posar èmfasi en dos nous projectes. D'una banda, el programa RENATUReus, que busca «posar en valor els espais verds i promoure la diversitat d'espècies», va dir Rubio.D'altra banda, el regidor va destacar la nova marca Reus Energia, l'empresa comercialitzadora que «ja ha començat a caminar i que proporcionarà un estalvi a l'Ajuntament d'uns 80.000 euros». En l'àmbit de la mobilitat, Rubio va posar èmfasi que el govern té el compromís ferm de la Generalitat per la construcció d'una nova estació d'autobusos. D'altra banda, el govern va afirmar que el calendari previst pel nou sistema de bicicleta compartida a la ciutat, anomenat La Ganxeta, segueix en els terminis previstos. «Estem tranquils, si bé s'està revisant algun carril bici puntual per si pot ocasionar problemes de mobilitat als altres vehicles o vianants», va dir Guaita.De cara els pròxims mesos, el primer document ferm del Pla d'Acció Municipal (PAM) està previst a principis d'aquest mes d'octubre i vindrà acompanyat també de la proposta de pressupostos. «Si el PAM no es reflectís en els pressupostos, no tindria sentit», va expressar Guaita. L'alcaldessa va admetre que «s'havia de córrer» amb aquest pla per la seva importància. La votació d'aquestes mesures està prevista per al novembre. D'altra banda, sobre un nou possible Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l'alcaldessa va expressar que «de moment ens centrem en la zona sud, d'un nou POUM ja en parlarem més endavant».