La plantilla del 112 a Reus mantindrà la vaga després de la primera reunió entre comitè i empresa

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:02

La primera reunió entre el comitè de vaga i la direcció de Serveo –empresa de la matriu de Ferrovial i actual gestora del servei – ha acabat sense un acord, després de dos mesos de vaga parcial indefinida. Els representants sindicals han iniciat les negociacions posant el focus en tres propostes: l'augment de personal del servei, l'increment de les jornades (actualment el 95% de les treballadores estan contractades a temps parcial) i en període estival l'eliminació dels contractes eventuals, substituint-los per fixes discontinus.A més, també han demanat fer extensiu un plus que cobren els treballadors amb més antiguitat i que no s'estaria aplicant a les noves contractacions. La CGT indica que l'empresa s'ha negat a negociar aquests o d'altres punts que han portat als treballadors i treballadores a convocar la vaga i en la mateixa reunió han expressat als representants sindicals que «el servei funciona adequadament» i no han admès queixes perquè «no hi ha situacions d'estrès» per a la plantilla.L'11 d'agost es va iniciar una vaga parcial indefinida que afecta el servei cada setmana de divendres fins a la primera hora de dilluns. El comitè d'empresa del 112 a Reus, integrat per la CGT en la seva totalitat, ha decidit convocar i mantenir la vaga per denunciar una «sobrecàrrega del servei per manca de personal, tenint en compte que la majoria de les treballadores estan contractades en jornades parcials».A més, també reivindiquen una millora de les condicions laborals i un increment als plusos de nocturnitat, idiomes i comandaments. A causa de «l'estrès del servei», també es reclama una reducció de la jornada de 39 a 32 hores setmanals, tenint en compte que es treballen els caps de setmana de manera alterna. La plantilla exigeix la creació d'un conveni propi que reculli la seva activitat, ja que actualment es regeix pel conveni de Contact Center (antigament telemàrketing), equiparant la seva tasca a la d'un call center. «El 112 no té una activitat comercial, és un servei públic d'emergències», apunten les delegades de la CGT.