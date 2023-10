L'IISPV organitza a Reus les microxerrades divulgatives 'Recerca pel canvi'

Se celebrarà aquest dijous a les 18 h. a la Biblioteca Xavier Amorós

Actualitzada 02/10/2023 a les 20:13

Investigadors i investigadores de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i dels altres centres de recerca de la demarcació de Tarragona, com l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), participaran aquest dijous 5 d'octubre, a les 18 h. a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus, a les microxerrades divulgatives de ciènciaAquesta iniciativa, promoguda per l'IISPV amb la col·laboració de totes aquestes institucions, té com a objectiu divulgar la ciència a la ciutadania. Les conferències tenen una durada aproximada de 10 minuts cadascuna i tractaran temes molt diversos com lesi els discursos d'odi, els nano robots per descontaminar l'aigua, la salut mental, els diàlegs entre la població romana, la microfauna d'Atapuerca, el colesterol, el cervell o la ciència en els adolescents.