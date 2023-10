Mercadona obre un nou supermercat eficient a Reus

El nou supermercat està situat a la intersecció entre l'avinguda de Salou i l'avinguda de la Universitat

Actualitzada 02/10/2023 a les 15:10

Mercadona ha obert aquest dilluns un nou supermercat al municipi de Reus, ubicat a la intersecció entre l'avinguda de Salou i l'avinguda de la Universitat. Aquest supermercat, que obre amb el nou model de botiga eficient que s'està implantant a tota la cadena, comporta el tancament de l'establiment que la companyia tenia fins ara a l'avinguda de Salou (a 100 metres escassos), per no adaptar-se als estàndards de qualitat que es requereixen actualment.Aquesta nova obertura ha comportat una inversió de 7,5 milions d'euros i hi han participat 35 proveïdors que han donat feina a més de 200 persones durant la fase d'obres. Amb aquesta obertura ja són 26 els supermercats que disposen del nou model a les comarques de Tarragona. Pel que fa als llocs de treball, s'han contractat 5 persones més que se sumen a la plantilla ja existent, fet que suposa un total de 48 treballadors.L'horari d'obertura és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores d'octubre a maig (horari d'hivern) i de 9:00 a 21:30 hores de juny a setembre (horari d'estiu), i disposa d'un aparcament amb 87 places, a més de 3 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, s'hi ha habilitat el servei a domicili i la compra online a través del lloc web www.mercadona.es El nou model de botiga eficient disposa de xarcuteria amb pernil a talls i envasat, una góndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi, una secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, i una nova exposició a la peixateria per als productes de conquilla, entre altres novetats.Així mateix, incorpora la nova secció A punt per Menjar, que ofereix un total de 35 plats preparats per emportar-se. Totes aquestes opcions se serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartó o el paper.Aquesta nova generació de supermercat eficient disposa d'un disseny totalment renovat respecte al model de botiga anterior, amb nous colors i materials, tant a la façana exterior d'accés com en la distribució de les diferents seccions. Aposta també per espais amplis i diàfans, que faciliten l'entrada de llum natural. També inclou una entrada amb doble vidre, que evita corrents d'aire, uns passadissos més amplis i dos models de carretó, molt més ergonòmics i lleugers.