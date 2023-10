Els restauradors del Mercadal reclamen el suport del consistori

Asseguren que volen «fer coses com la festa del divendres», però que es necessiten «uns mínims»

Actualitzada 01/10/2023 a les 21:30

La plaça del Mercadal va acollir divendres passat la revetlla dels 80 i 90, una festa organitzada per l'Associació Vermuts i Rialles que comptava amb el suport dels restauradors de la plaça, els quals asseguren que va ser «un èxit rotund». Tot i la bona rebuda dels reusencs i l'ambient festiu de la plaça del Mercadal, plena de gom a gom, els restauradors expliquen que estan «disgustats i molestos» perquè «per qualsevol cosa que s'intenta muntar no hi ha suport del consistori».

La revetlla de divendres passat, que va comptar amb el suport dels restauradors, va acollir DJs com Raúl Orellana i Juanjo Ódena de la Disco Parchís. El col·lectiu assegura que «vam ser nosaltres els que vam assumir totes les despeses de la festa». Alhora, també expliquen que «vam decidir muntar això perquè no hi havia cap oferta similar en el programa de la Festa Major», i tot i «que hi havia bon ambient i la gent estava molt contenta», des del col·lectiu destaquen que «creiem que falta activitat a la ciutat i nosaltres tenim ganes de fer coses, però sense el suport del consistori és complicat». Així doncs, els restauradors de la plaça del Mercadal reclamen a l'Ajuntament «uns mínims» com ara la instal·lació de «policleans o alguns punts de llum», per poder organitzar esdeveniments a la plaça. «Veiem que a altres llocs com Tarragona hi ha més oferta i que els esdeveniments com aquest durant les festes de Santa Tecla tenen el suport del seu consistori i aquí reclamem el mateix», asseguren des del col·lectiu.