Els dies 7 i 8 d'octubre torna el Reus Ocult amb visites a espais patrimonials de la ciutat

Actualitzada 02/10/2023 a les 13:51

Mostrar i valorar el patrimoni, així com fomentar la mirada curiosa i crítica dels assistents a les visites, són els objectius que un any més s'ha marcat l'Associació Espais Ocults de cara a la nova edició del Reus Ocult de 2023.



Aquesta activitat, que enguany serà la novena, torna al calendari el proper cap de setmana d'octubre. Així doncs, dissabte dia 7 i diumenge dia 8 s'oferiran visites gratuïtes a diferents punts de la ciutat. El programa amb els espais que s'obriran es pot consultar a la web espaisocults.cat Com és habitual, les persones interessades a participar en aquesta activitat, només caldrà que vagin a l'espai que volen conèixer. Allí hi trobaran un tòtem identificatiu i un grup voluntaris que els rebran i els facilitaran la visita.En aquesta edició s'ofereix la visita de 8 espais, alguns dels quals, han estat especialment escollits com a homenatge al seu arquitecte, sumant-se així a la celebració de l'Any Domènech i Montaner, i una ruta per un dels carrers que ha estat porta d'entrada i sortida de la ciutat.En un tram curt del carrer Sant Joan es visualitzarà l'arquitectura de tres edificacions emblemàtiques: la Casa Rull, el Dispensari antituberculós i el Claustre de l'antic convent dels Carmelites, a més de la imponent Casa Gasull.Es podran conèixer altres espais vinculats al món empresarial i l'activitat econòmica com són l'Espai Boule, la Llotja i els Magatzems Llopis.El públic tindrà l'oportunitat de visitar també l'antic Palau Boule, avui escola Maria Cortina; l'antiga presó, convertida en el Centre Social El Roser i el recentment restaurat i rehabilitat Mas Totosaus.Una passejada pel carrer Ample ajudarà a conèixer la història i les curiositats d'un carrer «més llarg que ample» que ha tingut un paper rellevant en la història de la ciutat de Reus.Any rere any, l'Associació Espais Ocults rep la col·laboració desinteressada de prop d'un centenar de voluntaris, molts d'ells fidels a la proposta des dels inicis de l'activitat; també compta amb la generositat dels propietaris dels edificis que obren les portes de casa seva, conscients del valor patrimonial que custodien, i té el suport de diverses empreses i institucions que acompanyen aquesta original proposta. Tots ells fan possible fan possible que Reus Ocult es dugui a terme.Enguany hi ha amb el patrocini de Toldiclas, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona, la Cambra de Comerç de Reus i les regidories de Projecció de Ciutat, Cultura i Política Lingüística, i de Promoció Econòmica i Coneixement de l'Ajuntament de Reus. També la col·laboració d'altres regidories de l'Ajuntament de Reus i el suport d'altres empreses i entitats que els donen suport.El programa amb el detall dels espais i horaris en què s'obriran al públic es pot consultar al web de l'associació, espaisocults.cat , i als perfils de les diferents xarxes d'Espais Ocults. Durant el cap de setmana, l'associació tindrà un punt d'informació general a la plaça de Prim per donar a conèixer els diferents espais visitables i qui ho cregui oportú, podrà donar suport material a l'associació o fer-se soci de l'entitat per al període 2023- 2024. En aquest sentit, tenen ja preparada una activitat per al proper mes de novembre per als nous associats que consistirà en una visita al pou de gel de La Mussara.Durant el cap de setmana del Reus Ocult s'obrirà un concurs fotogràfic a Instagram, a través del perfil de l'associació @espaisocults, amb el hastag #reusocult2023 i entre tots els participants se sortejaran vals de compra d'El Tomb de Reus.