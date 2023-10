El monogràfic que tot artista voldria tenir

El llibre «Morató Aragonès. La passió tranquil·la», és un compendi exhaustiu de la biografia, recorregut i aportacions artístiques del pintor reusenc

El maig d'aquest 2023 arrencava el calendari de celebració de l'Any del Centenari Morató Aragonès, dotze mesos dedicats a recordar la figura i l'obra del pintor reusenc. En el marc d'aquesta celebració es presentava, el passat dijous, el llibre Morató Aragonès. La passió tranquil·la, un extraordinari volum que inclou 470 reproduccions d'obres (a més de documents i fotografies personals), que ha estat escrit per M. Elena Morató (filla de l'artista, a més de periodista, crític d'art i directora de l'Arxiu Morató Aragonès), i Anna del Valle (historiadora cornudellenca).

La presentació del llibre es va fer al Centre de Lectura, on M. Elena Morató va estar acompanyada de Raquel Medina de Vargas (crític d'art i comissària d'exposicions) i Assumpta Roses (crític d'art i directora de la revista Artiga).

«Aquest llibre és un exemple del que es mereixerien tenir tots els artistes», assegurava Assumpta Roses en començar la seva intervenció. El volum ofereix una mirada completa a la biografia, el recorregut i les aportacions artístiques del pintor reusenc, amb el valor afegit que una part del monogràfic ha estat escrit per la seva filla, de manera que el text ofereix la mirada d'algú que pot explicar de primera mà com era l'aproximació a la pintura de Morató Aragonès.

«La commemoració del centenari ens ha proporcionat la millor oportunitat de recuperar la seva figura i les seves aportacions al món de la pintura. Aquest llibre ve a omplir un buit bibliogràfic notori per al coneixement del pintor i la seva trajectòria, essent un document imprescindible per a tots aquells que vulguin endinsar-se en el fascinant món de l'obra, sempre plena de matisos (alguns, força insospitats), de Morató Aragonès», assegura M. Elena Morató.

El llibre consta de dues parts. La primera la signa la M. Elena, i és un recorregut biogràfic i emocional per la història i els paisatges (amb un gran protagonisme de Cornudella) del pintor reusenc, seguint un relat cronològic on hi ha un moment clau: «Als catorze anys, Morató Aragonès fa la seva primera pintura i té claríssim que ell vol ser pintor», recordava la seva filla en la presentació.

«És un llibre que ve determinat per la proximitat, el sentiment i l'emoció, tot i que es veu l'esforç per agafar perspectiva. Però justament és interessant perquè l'autora ha viscut amb el mateix pintor i ha vist les coses des des dins», subratllava Raquel Medina de Vargas. Al llibre, aquest relat es presenta acompanyat d'una interessant selecció de fotografies que són, a la vegada, documentació gràfica d'una època ja passada.

La segona part, escrita per Anna del Valle, fa una anàlisi acurada de les diverses èpoques, aprofundint en l'evolució del seu estil a través d'aquesta faceta específica de la representació principalment femenina. Tot plegat s'acompanya de centenars de pintures de Morató Aragonès, algunes de les quals la mateixa M. Elena ha recuperat de col·leccions privades.