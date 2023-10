El Govern de Reus fa balanç de «100 dies de canvi i escolta activa»

L'alcaldessa, Sandra Guaita;, junt amb Noemí Llauradó i Daniel Rubio, ha desgranat en roda de premsa les principals accions executades

Actualitzada 02/10/2023 a les 12:18

El Govern de Reus ha fet balanç aquest dilluns els 100 primer dies de l'acció de govern del mandat 2023-2027, que ha definit de «canvi i d'escola activa». L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i els tinents d'alcaldessa, Noemí Llauradó i Daniel Rubio, acompanyats de l'equip de govern han desgranat en roda de premsa les principals accions executades, agrupades en tres àmbits :

Situar a les persones als centre de totes les polítiques i així ho hem fet treballant en àmbits que preocupen especialment als ciutadans com la neteja, la seguretat, l'habitatge, la salut i l'educació.

Impulsar l'economia i les empreses a partir de polítiques d'innovació, coneixement i noves tecnologies.

Desenvolupar una ciutat sostenible, en un sentit ampli (sostenibilitat ambiental, urbana, social i econòmica).

«Han estat 100 dies d'escolta activa i al servei de les persones, que ha atès les necessitats urgents i diàries dels veïns i veïnes de Reus però que també pensa en gran amb projectes per ser referents en polítiques de creixement econòmic i en sostenibilitat mediambiental i urbana», ha afirmat l'alcaldessa, Sandra Guaita.

La prioritat de les accions quedarà reflectida en els pressupostos i en el Pla d'Acció Municipal 2023-2027, que el Govern ja ha començat a redactar. El primer esborrany es tindrà a l'octubre amb l'objectiu que les primeres actuacions s'incloguin al Pressupost 2024. Serà un document sotmès a la participació ciutadana.

Igualment, les prioritats i la planificació de l'acció de Govern té en compte la visió territorial i metropolitana. El Govern ja ha tingut contactes amb l'Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de Tarragona per de cooperar i fer avançar el territori amb els serveis que li pertoquen com a segona àrea metropolitana de Catalunya.

Escolta activa i situant les persones al centre de totes les polítiques

Neteja

El mes de juliol l'Ajuntament va posar en marxa un pla de xoc de neteja dels barris de la ciutat. Un servei extraordinari amb l'objectiu de posar al dia la neteja de la ciutat, especialment a l'estiu, quan les necessitats de neteja es veuen incrementades com a conseqüència d'un ús més intensiu de la via pública.

Una setmana després d'acabar-se el pla es va posar en marxa una Pla intensiu de neteja i manteniment en 15 de les 60 zones de jocs infantils que hi ha a la ciutat i en el que intervenen coordinadament l'empresa concessionària del servei de neteja i les Brigades Municipals.

Igualment, s'han iniciat tasques urgents de poda d'arbrat per millorar la seguretat i l'accessibilitat de vianants i el trànsit. L'Ajuntament està actuant en 779 arbres, repartits en 42 carrers per donar resposta a les molèsties i riscos que les branques causen a la ciutadania. En paral·lel, s'està tramitant el contracte de treballs d'arboricultura per al conjunt de la ciutat

Seguretat

El Govern està dotant de més agents a la Guàrdia Urbana. El mes de juliol es va signar el decret per a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Reus per al 2023 i aquest mes de setembre s'han incorporat 9 nous agents (6 homes i 3 dones). Igualment, s'està treballant en la dotació pressupostària per incorporar 10 agents més l'any vinent i 10 més el 2025, amb l'objectiu d'arribar el darrer any de mandat al rati d'agents per habitant que fixa la UE

Habitatge

L'Ajuntament, a través de Redessa, ha impulsat la construcció de 132 habitatges de protecció oficial a la zona de Mas Iglesias. Es tracta de la primera promoció d'habitatge de protecció oficial 100% pública impulsada per l'Ajuntament en 12 anys.

El Govern està treballant per posar en funcionament un nou Servei d'Habitatge que integri tots els serveis existents per oferir una millor atenció a la ciutadania. Es reforçarà l'equip humà i tècnic per centralitzar els serveis de borsa de lloguer social, ajuts al lloguer, ajuts a la rehabilitació, la gestió i promoció d'habitatge protegit i la intermediació amb el parc privat.

Escoles bressol

L'Ajuntament treballa per incrementar les places públiques d'escoles bressol i, entre d'altres, ja fet les gestions per començar la construcció d'una nova escola bressol municipal a la zona sud de la ciutat durant aquest mandat, que seria la primera en 13 anys.

Mercats

El Mercat del Carrilet mantindrà l'activitat en la seva actual ubicació, i el projecte de transformació urbanística de l'entorn continua endavant. Aquest és l'acord a què ha arribat el Govern de Reus atenent a l'opinió dels i de les paradistes del mercat i dels veïns del barri; i una vegada analitzats els informes tècnics municipals. En paral·lel, l'Ajuntament i paradistes acaben d'encetar els actes de celebració del 40è aniversari per dinamitzar-lo.

Igualment, ja s'han iniciat les obres del nou accés del Mercat Central. I s'ha acordat traslladar les pèrgoles del carrer de Sant Joan per a utilitzar-les com a refugi climàtic en un altre espai de la ciutat

Proximitat

Les regidories de Via Pública i Relacions Ciutadanes han iniciat un programa de visites als barris per conèixer de primera mà les inquietuds veïnals. El programa fa especial incidència en l'atenció urgent a les incidències en la via pública que es detecten. També s'han iniciat reunions amb les cases regionals, casals municipals de la gent gran i altres entitats vinculades per conèixer de primera mà les seves necessitats.

Igualment, s'està analitzant la manera d'impulsar plans integrals als barris, recuperar la idea dels Plans Comunitaris en què diverses regidories treballen amb els veïns la millora dels barris des del punt de vista social, econòmic, d'equipaments

Salut

El Govern de Reus està ultimant la posada en marxa d'un servei d'orientació en salut mental i benestar emocional que s'anunciarà properament

Reus, una ciutat que mira al futur amb la ciència, la innovació i el talent com a motors

Promoció econòmica

El Govern treballa per a la implantació i creació de tot tipus d'empreses. Des d'emprenedors i pimes a grans empreses com ara P3 Logistic Parcs, que ha comprat uns terrenys de 17,5 hectàrees per construir una nau de més d'11 hectàrees al sector H12, també conegut com a Mas Sunyer. És el major projecte logístic en curs a Catalunya i confirma la ubicació estratègica i les possibilitats que té Reus en l'àmbit logístic

Igualment, en unes setmanes el Govern anunciarà una instal·lació empresarial important al Centre per a Bioempreses, en desús des de fa més de 12 anys.

En la mateixa línia, s'ha començat a avaluar la construcció i posada en funcionament del segon edifici del Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament (CEPID 2).

El novembre arrencaran els actes de celebració del 30 aniversari de Redessa, un dels vivers d'empresa més antics i potents de Catalunya juntament amb Barcelona Activa, que actualment compta entre tots els seus centres amb unes 150 empreses que donen feina a 1.400 treballadors.

Finalment, aquest mes de setembre hem presentat una nova convocatòria d'ajuts per a les empreses i autònoms que ampliïn la seva plantilla amb la contractació laboral de persones en situació d'atur. S'ha dotat amb 100.000 euros i podran ser beneficiàries les empreses amb menys de 50 treballadors

Projecció de ciutat

L'Ajuntament està preparant la remodelació del nou Gaudí Centre. 16 anys després de la seva inauguració, l'equipament dedicat a Antoni Gaudí tindrà museografia completament renovada, innovadora, sostenible i accessible a tothom. El projecte serà altament tecnològic i interactiu i tindrà una significació especial coincidint amb l'aniversari del genial arquitecte reusenc

Com a novetat, l'Ajuntament de Reus es farà càrrec, per primera vegada, de tota la gestió i el cost íntegre de la instal·lació de l'enllumenat de Nadal dels carrers comercials. La nova licitació possibilita augmentar el nombre de carrers comercials que s'il·luminen a Reus

En l'àmbit de la promoció turística, l'Ajuntament treballant per impulsar la Ruta europea del vermut amb Torí i Chambéry.

En l'àmbit de la promoció de la ciutat a través de l'esport, Reus ha celebrat la Supercopa d'hoquei patins; una línia de treball que permet fer del turisme esportiu una oportunitat de creixement econòmic i projecció de la ciutat

En l'àmbit esportiu és important tenir a punt les instal·lacions. Aquesta setmana es presentarà un pla de xoc de reparació i manteniment de les instal·lacions esportives municipals. Igualment, ja ha tret a licitació les obres de construcció del nou camp de gespa artificial annex a l'Estadi Municipal.

La cultura també és un àmbit de capitalitat. El Govern està treballant un model de coordinació dels teatres de la ciutat. En aquest àmbit, l'Ajuntament es reuneix amb l'Arquebisbat i disposarem de les claus del tercer teatre de titularitat municipal després del Bartrina i el Fortuny.

En l'àmbit cultural, l'Ajuntament ha descentralitzat les Festes de Misericòrdia celebrant les matinades en diversos barris.

I, finalment, treballa en l'estudi previ per a la reforma museològica i museogràfica del Museu.

Reus, una ciutat verda i sostenible

Sostenibilitat ambiental

En el marc de la sequera, l'Ajuntament, a través d'Aigües de Reus té en marxa diverses actuacions per millorar l'aprofitament dels recursos hídrics propis de la ciutat. Per exemple, ja han començat les obres de recuperació del pou de Mas Miarnau i la seva connexió a la xarxa d'abastament d'aigua potable. Igualment, en breu començaran les obres per posar en servei tres pous a Bellissens.

En el 100 dies de mandat, el Govern ha començat a treballar en el desplegament del RenatuReus, el projecte de renaturalització en el context de canvi climàtic, de tendir cap a una ciutat més verda i amb refugis climàtics a diferents indrets i escoles de la ciutat. El projecte està finançat amb ajuts Next Generation.

A partir del novembre l'empresa elèctrica municipal, Reus Energia, podrà operar com a comercialitzadora. El primer any permetrà un estalvi de 80.000 euros en la factura que paga l'Ajuntament de diferents equipaments municipals i l'enllumenat públic de la ciutat.

Les regidories de Medi Ambient, Sostenibilitat, Via Pública i Relacions Ciutadanes, han fet reunions amb les associacions de veïns per presentar la guia «A Reus, festes sostenibles» i per posar a disposició dels organitzadors d'esdeveniments festius materials que es poden demanar com ara gots i vaixella reutilitzable i contenidors de les diferents fraccions

Mobilitat sostenible

La mobilitat és el gran repte de les grans ciutats en aquests moments. Per motius de salut i d'activitat, als centres s'ha de donar prioritat als vianants i per això, el Govern treballa amb els veïns i les associacions de comerciants la reordenació del trànsit al centre de la ciutat.

Així mateix, l'Ajuntament treballa en el desenvolupament del servei de bici compartida de La Ganxeta, previst que comenci a funcionar al novembre

Sostenibilitat urbana

Al ple del 21 de juliol, l'Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per a la regeneració urbana del barri del Carme. Entre altres actuacions preveu: l'obertura d'una nova plaça, l'eixamplament del carrer de Sant Benet, l'obertura d'un vial entre el carrer Closa de Freixa al carrer de Sant Jaume, la construcció d'un Centre d'Atenció Primària, la construcció d'un aparcament públic subterrani amb capacitat per a un centenar de vehicles i la creació d'habitatge protegit per part de la Generalitat

En paral·lel, el Govern ha acordat tirar endavant la transformació urbana de la zona sud de la ciutat i ha iniciat converses amb la Generalitat, primer amb el delegat del Govern a Tarragona, després amb la consellera de Territori, i la setmana passada amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, perquè aprofitant la transformació es millori i modernitzi tamé l'estació d'autobusos.

I, finalment, s'han fet els estudis preliminars per analitzar la viabilitat de l'eix cívic a través del carrer d'Astorga.