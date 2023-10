El fum del foc ha afectat l'escala de tot el bloc de pisos

Actualitzada 01/10/2023 a les 17:17

A Reus, concretament al bloc de pisos del carrer Doctor Ferran número 6, s'ha produït un incendi de cuina en un dels habitatges. S'ha donat l'avís als Bombers a les 13.27 hores, que han enviat 6 dotacions. Un cop allí, han demanat als veïns que no sortissin de les seves cases, ja que l'escala del bloc era plena de fum, igual que el pis on s'ha originat el foc. L'han aconseguit extingir i no s'han produït danys materials ni personals. Un cop realitzat l'estudi posterior, el tècnic de gas ha determinat que, per ara, el pis és inhabitable.