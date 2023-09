Reus es retroba amb els seus difunts amb una emotiva proposta musical

El concert 'Retrobaments' va tenir lloc ahir al Cementiri General

Amb emoció a flor de pell es va viure la vuitena edició del concert en record i homenatge als difunts que han marxat aquest any, que va tenir lloc ahir al vespre al Cementiri General. Amb el títol, les entrades gratuïtes es van exhaurir per gaudir d'aquesta proposta, organitzada pels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, en què música, dansa i poesia fan de nexe de trobada en un espai sensible i emotiu.L'actuació va ser creada expressament per a l'ocasió, a partir d'una idea i els textos d'Irene Benavent i de les músiques d'Anna Amigó i de MarcoRodríguezConstava de dues parts. La primera parlava del record de les persones que han mort, a través del retrobament amb els moments compartits amb elles. La segona, se centrava en l'enyorança que, amb el pas del temps, es transforma en nostàlgia. La proposta poètica i musical s'havia de celebrar originalment el 19 de setembre, però es va anul·lar per les condicions meteorològiques adverses.