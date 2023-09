La mobilitat centrarà les mocions i preguntes de l'oposició al ple d'avui a Reus

El reglament de la bicicleta compartida, l'accés de vehicles al nucli antic o l'ús de transport públic són algunes de les qüestions que es tractaran

Actualitzada 28/09/2023 a les 21:34

L'Ajuntament viurà aquest matí el primer ple després de l'aturada per vacances estivals. Marcat per l'adeu de Carles Prats, la sessió tindrà en la mobilitat un dels temes candents, amb tres dels quatre partits de l'oposició –CUP, PP i Vox– plantejant mocions o preguntes al respecte.La formació independentista proposa la implementació d'una política de tarifes reduïdes per al servei d'aparcament, tant als pàrquings municipals com en les zones blaves, per als ciutadans que utilitzin el transport públic, per fer més accessible l'ús dels autobusos. «Un dels principals obstacles per al foment de l'ús del transport públic són les tarides, com queda palès quan es fan promocions especials, quan els autobusos es veuen abarrotats», comenta la portaveu cupaire, Mònica Pàmies.A més, la CUP reclama millores en el servei de bicicleta compartida, tot ampliant-ne els horaris –es preveu que sigui de 8 a 22 hores– i establint unes tarifes més assequibles –seran de 9 euros mensuals o 1 euro al dia–. Vox també plantejarà una moció relativa a la Ganxeta, però, en el seu cas, sol·licitarà una moratòria de l'entrada en funcionament.Al seu torn, el PP presentarà una bateria de preguntes dirigida a l'equip de govern referent al «desconeixement i la incertesa en què es troben els veïns i botiguers del raval de Santa Anna i els carrers adjacents per no saber quin serà el model de mobilitat de la zona», tal com detallà la seva portaveu, Sílvia Virgili, tot qüestionant si existeix un pla de mobilitat definitiu per al nucli antic i si està prevista una altra reunió amb els afectats.Per la seva banda, Junts portarà al ple una moció «que respon a la demanda popular per una administració més propera, accessible i eficient»: eliminar l'obligatorietat de demanar cita per ser atès a l'Ajuntament de Reus. El partit, que ja presentà la proposta en campanya, menciona que ciutats amb més densitat de població com Barcelona i València ja han suspès la seva necessitat.Altres dels temes que es tractaran són l'estat del barri Mas Pellicer i «el mal funcionament dels serveis socials» (Vox), el reforç de la regidoria de Política Lingüística (CUP), el suport a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà (Junts) i la situació de la secció de tenis taula de l'Associació Excursionista de Catalunya de Reus (PP).