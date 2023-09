L'Ajuntament de Reus gastarà gairebé 1 MEUR l'any en assessors polítics

Hi haurà 22 càrrecs de confiança, la majoria d'ells, amb formació o experiència en els mitjans de comunicació o en gabinets de premsa

Actualitzada 28/09/2023 a les 20:55

L'Ajuntament de Reus invertirà un màxim de 972.567,33 euros l'any en retribucions als càrrecs de confiança. En aquest mandat, hi ha 22 assessors, dos dels quals són la cap de gabinet de l'Alcaldia i la cap de comunicació corporativa. Els altres, estan adscrits a regidories o als grups municipals electes en els comicis. En comparació, el personal eventual a l'inici de l'anterior mandat costava un màxim de 799.903 euros. Cal tenir en compte les actualitzacions salarials i que hi ha dues persones més en plantilla que fa quatre anys.Molts dels perfils, en especial els de la cap de comunicació corporativa i els assessors de grup municipal, corresponen a persones vinculades al món de la comunicació, tant en gabinets de premsa com en mitjans, bé sigui per formació o per experiències prèvies en la seva trajectòria professional. Núria Pérez desenvolupa funcions d'assessorament a l'alcaldessa, Sandra Guaita, pel que fa a la comunicació corporativa i la relació amb els mitjans de comunicació, mentre que la desena d'assessors de grup s'encarreguen de seguir el dia a dia del partit i de gestionar les xarxes socials, entre altres tasques. Vox és l'única formació que encara no ha definit qui serà el seu assessor, si bé «està en procés d'assignació» i espera tenir-lo a principis d'octubre.D'altra banda, els assessors de regidories adscrites i els delegats de serveis són perfils més tècnics, atès que col·laboren de forma immediata amb els edils que componen el govern municipal, tot i que també n'hi ha amb passat en els mitjans de comunicació. En el cas del PSC, resten dues vacants de delegats de serveis, que donaran suport a les àrees de Promoció Econòmica i Coneixement i de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, respectivament. Un altre cas a destacar és el d'Òscar Subirats.En aquests moments, és delegat de serveis per part d'ERC, però assumirà l'acta de regidor de Carles Prats –la seva renúncia es farà oficial durant el ple d'avui–. Serà aleshores que deixarà el seu càrrec actual, cosa que provocarà moviments en l'estructura del personal eventual dels republicans per cobrir la vacant. Els rumors apunten que podrien incorporar una persona amb experiència a la premsa i arrelada al teixit cultural i associatiu de la ciutat.Per la seva banda, la cap de gabinet de l'Alcaldia, Esther Rubio, que assessora Guaita en les funcions que li corresponen com a màxima responsable de la corporació municipal, està llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i en Econòmiques. La seva trajectòria l'ha portat a treballar al sector bancari, als ajuntaments de Constantí i Mont-roig del Camp i a l'Autoritat Portuària de Tarragona.