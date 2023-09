El Teatre Fortuny de Reus enceta la programació del quart trimestre

La nova temporada començarà el pròxim dimarts dia 3 d'octubre amb una de les produccions del Cicle Grans Mestres

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:11

El Teatre Fortuny de Reus comença el pròxim dimarts dia 3 d'octubre, a les 20:30 h, la nova temporada de programació i ho fa amb una de les produccions del Cicle Grans Mestres, titulada «RÀBIA (o com l'11-S va canviar el món».



Es tracta d'una de les dramatúrgies contemporànies més colpidores sobre un testimoni real que va sobreviure els atemptats terroristes de l'onze de setembre al World Trade Center de Nova York. Una radiografia de la societat americana de principis del segle XXI i alhora una visió heterodoxa i polèmica del fet que va canviar la manera d'entendre la seguretat i l'organització sociopolítica mundial actual.De la mà del televisiu Bernat Quintana (actor que ha treballat amb els millors directors teatrals nacionals i internacionals) i sota la direcció de Jordi Francesch Rom, torna el Cicle Grans Mestres d'Escena al Teatre Fortuny de Reus amb una de les propostes textuals i audiovisuals més innovadores i agosarades de la temporada. Amb l'aforament limitat a 120 persones, l'espect ador descobrirà una de les peces teatrals més trencadores i controvertides de l'escena contemporània nord-americana.Les entrades es poden comprar a 15 euros a www.teatrefortuny.ca D'altra banda, el dissabte 7 d'octubre, a les 20:30 h, es farà el Concert Inugural amb l'Orquestra Camerata XXI-Ciutat de Reus, dirigida per José Miguel Rodilla.El Consorci del Teatre Fortuny recorda que hi ha hagut dos canvis de data de diferents espectacles. Per un costat, «Lali Symon», que inicialment s'havia previst el divendres 6 d'octubre i s'ha posposat al dimarts 28 de novembre, i per l'altre, l'espectacle «Lúltim Sòcrates», previst inicialment pel dimarts 7 de novembre i que s'avança al dilluns 30 d'octubre.Tota la programació es pot consultar a la web del Teatre Fortuny