Un jugador del cadet del Mas Pellicer denuncia una agressió d'un pare dels rivals

Els Mossos d'Esquadra consideren els fets de lesions lleus i els desvinculen d'un cas de racisme

Actualitzada 28/09/2023 a les 13:58

Un jugador de l'equip dels cadets de Mas Pellicer de Reus ha denunciat el pare d'un dels membres contrincants de CF-Vila-seca per agredir-lo després del partit celebrat diumenge passat. Segons ha avançat la Vanguardia, l'home va empènyer el menor contra una tanca i el va agafar pel coll per recriminar-li la seva actitud durant el matx.Fonts policials han confirmat a l'ACN que van prendre declaracions a les parts i han considerat l'agressió com a lesions lleus. Les mateixes fonts consideren que no es tracta d'un cas de racisme, tal com apunta la mare del jove, sinó d'uns fets produïts al voltant del món de l'esport.