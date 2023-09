Les reusenques de lletres fan bullir l'olla

El col·lectiu literari presenta aquest dijous a les 19 h. al Casal de la Dona de Reus el seu últim recull de relats, 'Intrigues a la carta'

Havien explorat temàtiques relacionades amb l'erotisme, el vermut, les biblioteques i les lectures o el jo com a protagonista. Ara, les Reusenques de Lletres han decidit capbussar-se en el relat d'intriga, aquell que parteix d'un misteri o una situació poc clara i es desenvolupa fins a la seva resolució, amb més o menys interrogants resolts.Aquest nou recull de relats, que han titulat(Arola Editors), compta amb la participació de divuit autores, que van acceptar el repte d'escriure un text a partir de només dues premisses. «Els vam demanar, com ja és habitual en els llibres de les Reusenques, que hi aparegués Reus. Però, en aquest cas, se'ns va acudir també que hi hagués algun aliment o beguda, per donar al llibre aquesta temàtica de relats», explica Victòria Rodrigo.Ella és, juntament amb Fina Masdéu, coordinadora de Reusenques de Lletres. El col·lectiu literari es troba immers en la celebració del desè aniversari, que va començar amb l'exposició itinerant, la qual, ara, es pot visitar a la Biblioteca Xavier Amorós i, després, a la Biblioteca Pere Anguera, de Reus.Entre els projectes impulsats pel col·lectiu hi ha, precisament, la publicació de llibres escrits amb aquest format col·laboratiu, que constitueix un exercici d'escriptura amb resultats molt interessants. «El que resulta molt curiós és que, sense haver-nos posat d'acord, quan recollim els textos, ens trobem sempre amb una varietat tremenda», assegura la Victòria. En el cas del llibre d'intriga, la coordinadora del col·lectiu explica que creien que es trobarien amb molts treballs de temàtica amorosa, però s'han endut una bona sorpresa: «Hi ha intrigues de temes laborals, familiars, situades en altres llocs… Fins i tot, una petita obra de teatre».El llibre, que es presentarà aquest dijous 28 de setembre, a les set del vespre, al Casal de les Dones de Reus, té un pròleg de la directora i actriu de teatre Rosa Mateu, mentre que la il·lustració de la coberta és de l'artista plàstica Josepa Filella. La mateixa Rosa Mateu serà l'encarregada de conduir la presentació, durant la qual, també es llegiran diversos fragments del llibre.Durant la vetllada, a més, les Reusenques de Lletres tenen previst presentar una altra novetat relacionada amb el treball del col·lectiu. Es tracta d'un recull de deu entrevistes, realitzades per autores del col·lectiu, que havien estat publicades a la revistai aLa iniciativa d'aquest recull és de la Cori Rué, propietària de la botiga El Barato.