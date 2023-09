Les entitats de Reus acaben Misericòrdia satisfetes, però reclamen més diàleg

Els Xiquets de Reus i el Ball de Diables van viure un parell de situacions que van generar cert malestar entre els membres

Propostes de millora

Amb els actes principals ja en el passat, la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia ha deixat un bon sabor de boca tant en l'Ajuntament de Reus com en les entitats. El president del Ball de Diables, Roger de la Cruz, celebra que cada vegada hi hagi més gent participant en els actes de foc i qualifica la Baixada d'«orgasme». El cap de colla dels Xiquets de Reus, Oriol Ciurana, subratlla que les actuacions dels dies 23 i 25 van permetre recuperar confiança per afrontar «amb moltes ganes» la Diada del Mercadal del 7 d'octubre. El president del Col·lectiu Reusenc d'Activitats Culturals (CRAC), Jaume Garrido, està «molt content» amb l'èxit del vermut... Amb tot, alguns episodis van generar rebombori a les xarxes socials i causaren cert malestar entre els participants. Per tot plegat, les entitats demanen mantenir més diàleg amb l'Ajuntament.El cas més sonat va ser el canvi de recorregut de la Cercavila del Masclet. El programa de festes apuntava que es passaria pel carrer de Rosich, on està el 3de9, local de Xiquets de Reus, però, amb la ruta ja començada, es va informar a través de les xarxes socials d'una alteració del trajecte. Ciurana expressa que una quantitat important de gent «ve expressament a veure la cercavila al davant del local perquè es fa molt de xou i es gaudeix moltíssim». Amb les modificacions, afirma que «hi havia molta gent disgustada pel fet de ser apartats d'una ruta amb què som col·laboradors i, a més, sent un dels punts àlgids de la sortida». Així mateix, lamenta que «no se'ns va avisar» i apunta que, passada la Diada del Mercadal, buscaran reunir-se per trobar una solució a la situació. «No pot ser que una de les entitats culturals més grans que tenim hagi estat apartada d'aquestes maneres sense saber-ho i sense poder informar», comenta.En aquest sentit, el regidor de Cultura, Daniel Recasens, admet que al programa «sí que sortia que el recorregut passava per davant del local», però matisa que el canvi no va ser a última hora. Afegeix que la modificació «no prové directament només de Reus Cultura, sinó que està pactada», que el mapa dels espais «també té a veure amb el pla d'emergències, que es treballa de manera conjunta», que aquesta mena d'actes són «molt vius» i «prou dinàmics», de manera que pot haver-hi variacions imprevistes, i que la Cercavila del Masclet no té una ruta fixada «i segurament podríem anar veient diferents rutes al llarg dels anys». De cara a l'any que ve, es tornarà a estudiar el trajecte per valorar si es podrà tornar a passar per davant del 3de9 i «si la qüestió és purament de seguretat, veiem com es pot fer segur», conclou.Un altre dels aspectes polèmics va ser que la Guàrdia Urbana va aturar una sortida dels tabalers del Ball de Diables. De la Cruz reconeix que «no sortia al programa», però detalla que «estàs en Festa Major, anaven per carrers per a vianants i tots, equipats amb la samarreta de l'entitat». «No entenem per què han d'amenaçar dient que multaràs això», declara. Recasens assenyala que «no havien comunicat ni el moment ni l'espai» per efectuar els assajos al carrer.Així mateix, tant el regidor com de la Cruz expliquen que, malgrat aquest encontre, la situació no va anar a més i la cercavila va poder prosseguir. «No nego que l'any que ve puguem plantejar ficar-ho al programa», diu de la Cruz. Per la seva banda, l'edil de Cultura apunta que «seria interessant que tinguem la comunicació encara més fluida, per assegurar-nos que aquests malentesos no entorpeixin la festa o, en tot cas, no la facin començar amb un somriure trencat». A les xarxes, alguns usuaris comentaren que el temps per preparar la carretillada fou excessiu, però de la Cruz considera que «és un dels anys que hem anat més rapidets» i que, com que cada vegada «hi ha més gent», costa més establir el perímetre de seguretat i que tothom se situï en un espai protegit.Més enllà d'aquestes situacions, les entitats, «contentes» en línies generals amb com es desenvolupà Misericòrdia, comenten que encara hi ha cert marge de millora amb la programació dels actes. Garrido comenta que fora bo «diversificar» les ubicacions de les actuacions de la vigília del dia gran, ja que en haver-se concentrat a la plaça de la Llibertat, «el centre queda gris».També comenta que tocarà replantejar-se el vermutperquè, tot i «funcionar perfecte», va haver-hi «tanta» gent que quedà «petit». Afegeix que el dia de Misericòrdia s'acaba fent «llarg» per les hores que s'ha d'estar ballant. Al seu torn, de la Cruz proposa «continuar fent actes de foc fora dels titulars» i «fora de temporada» i, fins i tot, portar les cercaviles «per altres zones de la ciutat», més enllà del centre.