Les entrades es posaran a la venda el dia 3 d'octubre a les 11:00 h i es podran adquirir a través de la web del Teatre Fortuny

Actualitzada 28/09/2023 a les 15:25

La nova gira de teatres d'Antònia Font passarà pel Teatre Fortuny de Reus dins la programació Festival Accents 10 anys, la traca final, que se celebrarà a la primavera del 2024. El concert serà el dia 9 de març, en el que serà un tour més intimista, que viatjarà per tot Catalunya i que, a hores d'ara, ja té 20 actuacions confirmades. Les entrades per a tots els concerts es posaran a la venda el dia 3 d'octubre a les 11:00 h i, les de Reus es podran adquirir a través de la web del Teatre Fortuny.Coincidint amb la celebració del darrer concert de retorn d'Antònia Font als escenaris, el grup mallorquí ha anunciat aquest matí una nova gira per teatres i per auditoris durant el 2024, que els portarà a viatjar per diversos punts de la geografia catalana, valenciana i balear amb 16 concerts confirmats fins al moment. La banda fa pública aquesta nova gira abans de celebrar el seu darrer concert des que han tornat als escenaris, temps durant el qual han passat per grans espais com el Palau Sant Jordi, el Festival Primavera Sound o el Festival Cruïlla.Després dels seu disc més experimental, «Vostè és aquí» (2012), el grup Antònia Font es va separar de manera indefinida fins que el juny del 2021 una enorme lona al carrer Mallorca -enmig de l'Eixample de Barcelona- insinuava que el grup tornava amb una actuació al Primavera Sound. Després d'aquell concert, es va certificar el retorn dels mallorquins amb una gira de concerts de gran format, on va quedar palès que les cançons d'Antònia Font havien transcendit generacions i que el públic, durant la seva absència, havia mantingut viu el seu llegat.Un any i mig després, Antònia Font ha comprovat que el retrobament amb el públic -amb un desplegament tècnic de primer nivell i una gran motivació per part dels músics- s'ha fet curt, i per això ara es presenta una nova gira que, tot i ser limitada a un període de temps establert, ja s'augura copiosa i completa.