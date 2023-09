La Ganxet Pintxo escalfa motors amb una sessió fotogràfica al Mercat Central de Reus

La Ganxet Pintxo de Tardor se celebrarà a Reus del 2 al 12 de novembre

Actualitzada 28/09/2023 a les 17:09

El Mercat Central de Reus ha acollit, aquest dijous 28 de setembre, la tradicional sessió fotogràfica de la Ganxet Pintxo de Tardor, que se celebrarà del 2 al 12 de novembre. Els trenta-sis establiments participants d'aquesta edició han presentat les seves creacions davant de la xef i assessora gastronòmica, Eva Haussman, la qual ha estat l'encarregada de donar els darrers consells a les creacions, en una edició marcada novament per la potenciació dels productes de proximitat de qualitat.El coordinador de la Ganxet Pintxo i vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus, Jaume Batista, ha fet valdre la importància de l'assessorament d'Eva Haussman amb els restauradors per «promocionar una ruta que s'ha convertit en un esdeveniment de ciutat i que, a la vegada, ajuda els establiments a promocionar-se». Batista ha destacat que l'objectiu «no és tan sols servir tapes, sinó que siguin de qualitat i que el preu justifiqui el producte». Una voluntat en la qual la Cambra s'alinea amb el patrocinador de l'operatiu, Estrella Damm.En representació de l'Ajuntament de Reus han intervingut el regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica i Coneixement i responsable de l'àrea dels Mercats de Reus, Josep Baiges, i la gerent de l'Agència Reus Promoció, Marta Villalta. Baiges ha agraït les sinergies entre les diverses administracions per organitzar la ruta de tapes, «seria inimaginable avui dia que no es fes aquesta festa gastronòmica, ja marcada en el calendari dels reusencs i reusenques».Per la seva banda, Marta Villalta ha remarcat que la Ganxet Pintxo és una campanya «alineada amb els objectius i estratègies de l'Agència Reus Promoció per dinamitzar la restauració, però a la vegada altres sectors com el comerç, així com el territori i els productes de proximitat». En darrer lloc, Eva Haussman ha explicat que l'elaboració de les tapes gastronòmiques «es marquen uns objectius clars a favor de la sostenibilitat i el producte local». L'acte d'avui ha servit, en paraules d'Haussman, «per ajudar i formar als restauradors perquè la tapa sigui de la millor qualitat possible en tots els àmbits».