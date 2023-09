L'Hospital Sant Joan oferirà demà Tallers de Reanimació Cardiopulmonar Bàsica oberts a la ciutadania

Tindran lloc de 10.30 a 11 h i d'11.30 a 12.00 h a la sala polivalent del centre (planta baixa color blau) amb motiu del Dia Mundial de Cor

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Cor, l'Hospital realitzarà, demà divendres de 10.30 a 11 h i d'11.30 a 12.00 h a la sala polivalent del centre (planta baixa color blau), diversos Tallers de Reanimació Cardiopulmonar Bàsica (RCP) oberts a la ciutadania. A més, la rambla de l'Hospital acollirà una mostra amb diversos plafons on s'explicarà la tasca que es porta a terme des del Servei de Cardiologia del centre i el perquè del Dia Mundial del Cor. També s'hi instal·larà una taula informativa on es farà una valoració cardiovascular a tothom qui ho desitgi. Cal recordar que la detecció i el control continua sent l'estratègia fonamental per prevenir les malalties cardiovasculars.L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus disposa del Servei de Cardiologia, que té com a missió la millora de la salut cardiovascular de la població a través d'una atenció òptima als pacients, una investigació de nivell en cardiologia i una excel·lent formació dels professionals.La Unitat d'Arrítmies i Electrofisiologia on es tracten els trastorns del ritme cardíac. S'encarrega del diagnòstic, tractament, investigació i docència de totes les malalties relacionades amb les arrítmies.Les arrítmies poden ser lentes o ràpides. Les arrítmies lentes requereixen moltes vegades la col·locació d'un marcapassos. Per la seva part, les arrítmies ràpides poden provocar pèrdua de coneixement del pacient i, fins i tot, una aturada cardíaca.La Unitat de Cardiopatia Isquèmica, que aborda el diagnòstic i el tractament de la cardiopatia isquèmica i la de tots aquells factors de risc que la poden provocar: el tabac, la hipertensió arterial, les alteracions en el metabolisme dels lípids, la diabetis mellitus, l'obesitat i el sedentarisme, entre d'altres. L'objectiu d'aquesta unitat és el seguiment dels pacients que han patit una angina de pit o un infart per aconseguir la seva recuperació per tal que pugin portar una vida normal.La Unitat d'Insuficiència Cardíaca, que està formada per un conjunt professionals de la medicina i la infermeria, que treballem de manera coordinada per oferir als pacients amb insuficiència cardíaca la millor assistència mèdica, psicològica i social. És una unitat especialitzada en la prevenció, el diagnòstic i el tractament integral de la insuficiència cardíaca amb l'objectiu de reduir la morbimortalitat, millorar la qualitat de vida dels pacients i l'autocontrol sobre la seva malaltia.La Unitat de Cardiopaties Congènites de l'Adolescent i l'Adult (UCCAA). D'una banda, s'hi atenen els adults amb cardiopatia congènita. Es tracta d'una població cada vegada més prevalent i que està experimentant un creixement exponencial en els últims anys.Per altra part, en aquesta unitat també s'hi atenen nens amb cardiopatia congènita, amb l'objectiu d'assegurar-los la continuïtat assistencial en la seva transició a l'edat adulta i oferir-los una atenció integral.L'Hospital també disposa d'una UCCAA de segon nivell, que treballa conjuntament amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona (Centre de referència a tot Catalunya), per a l'atenció i seguiment de les cardiopaties més complexes.