Junts portarà al ple de divendres una moció per eliminar l'obligatorietat de la cita previa a l'Ajuntament de Reus

La proposta preté facilitar la vida als reusencs i reusenques per tal de tenir un accés i relació directa amb l'administració local

Actualitzada 28/09/2023 a les 10:18

Aquest divendres se celebrarà el segon ple del nou mandat. Amb 100 dies de govern ja passats Junts vol portar al ple propostes per tal de facilitar l'accés a l'administració amb una moció que, segons defensen, és necessària perquè tothom pugui ser atès en dependències municipals sense cita prèvia.Era una de les seves peticions en campanya i és per això que presenten ara la moció per a l'eliminació de l'obligatorietat de la cita prèvia. Una moció que, defensen, tindrà uns efectes importantíssims per al dia a dia de la ciutadania i que respon a la demanda popular per una administració més propera, accessible i eficient.Amb aquesta proposta pretenen fer la vida més fàcil als reusencs i reusenques per tal de tenir un accés i relació directa amb l'administració local. Sense esperes, sense entrebancs i amb una clara referència a la bretxa digital que pateix molta gent gran que no poden o els costa aconseguir cita prèvia a través del web o per telèfon.Hi ha exemples com els de Barcelona o València, amb molta més densitat de població, que ja han eliminat aquesta obligatorietat de la cita prèvia i també, el passat mes de juliol l'administració de la Generalitat va prendre la decisió d'eliminar-la.Aquesta moció respon a una resolució de la síndica de greuges de Catalunya que animava a totes les administracions a fer el pas d'eliminar-ne l'obligatorietat en un context sanitari molt diferent del d'uns mesos enrere.