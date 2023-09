La JCI Reus arranjarà una escola per a 700 alumnes a Kafuta (Gàmbia)

El projecte s'executarà en tres fases –esportiva, educativa i nutritiva– i vol garantir que els joves del país tinguin un futur

Actualitzada 26/09/2023 a les 21:31

La Jove Cambra Internacional (JCI) Reus ha engegat un projecte per impulsar el talent de Gàmbia. La idea original era crear una escola des de zero, «però estant allà ens adonem que ja n'hi ha moltes», explica el director del programa, Jordi Cervera. «Per què no centrem els esforços a millorar les que ja hi ha construïdes?», afegeix. L'escola del poble de Kafuta, que educa uns 700 alumnes, ha estat l'elegida.Havent constatat en experiències prèvies, com als camps de refugiats de Lesbos, que molts migrants no volen marxar de casa i que se'n van perquè no tenen un futur, l'entitat va plantejar-se preparar una iniciativa que tingui un impacte i que pugui arrelar entre els nadius. L'accés a l'educació va ser assenyalat com l'element essencial a reforçar i Gàmbia reunia els dos requisits preestablerts: que fos un país segur i pobre. Cervera i la presidenta de la JCI Reus, Mariona Llonch, no trepitjaren Kafuta fins a l'últim dia de la seva estada a l'Àfrica, però no dubtaren en què hi centrarien els esforços.Cervera detalla que el centre és «un lloc molt gran, amb molt d'espai, però amb tot molt deixat»: els lavabos no tenen porta, les taules de les aules no s'ajusten al nombre d'estudiants... A més, compta amb una cuina mancada d'equipament que es fa servir com a magatzem. Davant d'aquest escenari, el projecte s'estructura en tres fases: l'esportiva, l'educativa i la nutritiva.La primera, valorada en uns 15.000 euros, consistirà a arranjar el pati, canviar la pista de bàsquet, instal·lar-hi dues cistelles noves, dividir el camp de futbol en dos terrenys de futbol 7 «perquè puguin jugar més nens», portar material esportiu, col·locar bancs i taules i fer una plantada d'arbres per generar ombra. S'implementarà entre novembre i desembre d'aquest any i, en aquests moments, la JCI Reus està recaptant capital.La segona fase consistirà en la construcció de dues aules –l'escola vol ampliar l'oferta educativa– i aportar material i mobiliari escolar. S'executarà entre febrer i març del 2024, amb un cost de 25.000 euros. La tercera, la nutritiva, pressupostada en 15.000 euros, respon, de fet, a «la primera necessitat que volem satisfer, que és que els nens puguin menjar». Cervera apunta que, a Gàmbia, moltes famílies només tenen recursos per preparar un àpat al dia. Amb el projecte, es vol reformar i equipar la cuina perquè «els nois puguin tenir un àpat que se'ls doni des de l'escola», subratlla. A més, en aquest centre, ja s'imparteix un curs de formació tècnica en cuina.Amb la intenció de deixar-ho tot enllestit de cara el juny vinent, elno s'aturaria aquí, sinó que es volen organitzar grups de voluntaris per anar a treballar a l'escola durant l'estiu. Al país africà, els nens tenen l'opció de rebre lliçons durant el període de vacances, però, a diferència del curs acadèmic, les han de pagar. La iniciativa nascuda a Reus els permetria «que en cap moment es quedin sense activitat» i de forma gratuïta.Així mateix, es volen entregar bicicletes als estudiants que viuen més lluny de l'escola, atès que poden requerir 3 hores a peu per arribar de casa a l'aula. Cervera remarca que «totes aquelles persones que vulguin introduir-se en el projecte seran benvingudes», sense límits d'edat. «Volem que sigui un projecte participatiu de la ciutat de Reus i que es pugui fer extensiu a tota Catalunya», conclou.