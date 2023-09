Els veïns del barri Fortuny de Reus reclamen la construcció del polilleuger

El nou equip de govern està estudiant el projecte, que hauria de quedar programat amb la definició del Pla d'Acció Municipal

Actualitzada 26/09/2023 a les 20:39

L'Ajuntament de Reus va presentar fa gairebé un any l'estudi preliminar de la construcció d'un nou polilleuger annex a l'Escola Marià Fortuny. L'objectiu era que l'equipament pogués estrenar-se el 2024, però, a hores d'ara, el projecte continua ancorat a la presentació del novembre passat i, de fet, no s'ha licitat la redacció dels projectes bàsic i executiu. Fonts municipals apunten que la iniciativa, «que ve de l'anterior mandat, està en estudi actualment» i que el seu calendari d'execució quedarà determinat amb la definició del Pla d'Acció Municipal (PAM). Amb tot, els veïns reclamen que es construeixi el polilleuger al més aviat possible, argumentant que no només beneficiaria el centre educatiu, sinó tot el barri.La directora de l'Escola Marià Fortuny, Núria Sabaté, qualifica el projecte d'una «oportunitat» que seria «superbona per a la ciutat, per al barri i per als alumnes». En concret, apunta que, avui dia, el Pavelló Olímpic està «moltes hores reservat perquè s'hi fan moltes activitats» i, en conseqüència, «no totes acaben cabent-hi». Aleshores, algunes entitats empren el pati del col·legi, com a equipament públic, per entrenar, si bé considera que «les pistes no estan en les millors condicions, estan velles». Amb el polilleuger, creu que els clubs tindrien un espai alternatiu més adequat per practicar esport.Per la seva banda, els alumnes de l'escola són usuaris del Pavelló Olímpic, on desenvolupen les classes d'Educació Física. Tot i això, quan s'hi duen a terme competicions d'alt nivell, no poden utilitzar les instal·lacions i han d'exercitar-se al pati, a l'aire lliure, amb els condicionants que, si plou, han d'aturar l'activitat, i, si fa calor, «en fa molta». «Amb el polilleuger, nosaltres i la resta de la ciutadania podríem tenir un lloc per continuar practicant esport encara que hi hagi macroesdeveniments», valora Sabaté. «Ens anirà bé a tots, perquè millorarà molt el funcionament de l'escola, però moltes hores no hi serem i serà per a qui vulgui fer-lo servir», conclou.La presidenta de l'associació de veïns (AV) del barri Fortuny, Cori Balanyà, és del mateix parer. Apunta que «tot el que sigui per a millorar és positiu» i apunta que s'hauria de prestar més atenció a garantir «més accessibilitat a la canalla», perquè quan el Pavelló Olímpic no és utilitzat per clubs o entitats federades, moltes vegades no pot anar-hi a jugar «perquè hi ha gent més gran i es queda sense espai». Particularment, posa èmfasi en el fet que els infants no tenen «un lloc on poder jugar al barri» i creu que el polilleuger permetria repartir els usuaris del pavelló i tenir un altre indret on practicar esport.Segons l'estudi preliminar, l'equipament, de 1.350 metres quadrats, costarà uns 2 milions d'euros i estarà conformat per dos edificis, amb pista de joc, graderies, magatzems, vestidors i un local polivalent d'ús escolar i social. Tot i que el PAM permetrà definir quan s'executarà el projecte, el nou equip de govern podria establir altres prioritats. Cal recordar que el programa del PSC per a les eleccions municipals incloïa el compromís de desencallar la construcció del Pavelló del Molinet, que donaria servei a l'Institut Roseta Mauri, la URV i els veïns de Mas Iglesias. En l'àmbit esportiu, també s'establí la voluntat d'estudiar la possibilitat de construir una piscina municipal al sud i un complex multiesportiu a tocar del Pavelló Olímpic.