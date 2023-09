El Projecte LECxit a les Biblioteques Municipals de Reus compleix una década

Per commemorar-ho, les biblioteques conviden a tots els infants i voluntaris a una trobada aquest pròxim dissabte 30 de setembre

Per commemorar el desè aniversari de l'inici del projecte LECxit, les Biblioteques Municipals de Reus conviden a tots els infants i voluntaris que han participat en alguna de les edicions a una trobada aquest pròxim dissabte 30 de setembre, a les 11:00 h, a la Biblioteca Central Xavier Amorós. L'esdeveniment està programat com un dels actes centrals de la 8a Trobada de rondallaires dels Països Catalans «De Llull a Amorós: El poder de la Paraula».



Durant la celebració d'aquests deu anys, voluntaris/es i participants compartiran un espai de retrobament i emotivitat on podran rememorar els dies en què a través d'una lectura van establir una relació afectiva i que tindrà com a colofó el regal preparat per les Biblioteques Municipals de Reus relacionat amb la Trobada de rondallaires: la sessió final amb els millors contes de cada rondallaire. Tanmateix, la festa del desè aniversari comptarà amb la presència de membres de la Fundació Jaume Bofill que exposaran la importància i transcendència del projecte LECxit per a assolir una formació de qualitat i que compartiran aquest espai de retrobament amb infants i mentors/es.LECxit és un programa d'acompanyament i millora de les competències lectores dels infants de quart de primària organitzat per la Fundació Jaume Bofill. La comprensió d'allò que es llegeix és la base i el fonament de la resta d'aprenentatges i competències, tant és així que darrere d'un fracàs escolar hi ha un dèficit de comprensió lectora i és en aquesta premissa on radica la importància del projecte LECxit, en la dedicació i atenció a les habilitats de la lectura. Així els nens/es participants es troben una hora a la setmana amb un voluntari/ària que dedica desinteressadament el seu temps per assolir amb l'infant una millora de la mecànica i comprensió de la lectura amb el clar objectiu de millorar el seu rendiment acadèmic.Des de les Biblioteques de Reus, compromeses amb el suport a la formació, l'aprenentatge al llarg de la vida i el foment de la lectura, sempre s'ha tingut molta cura per aquest projecte i el seu desenvolupament, així que, en cada sessió se seleccionen materials de lectura idonis per als infants i es vetlla perquè aquells seixanta minuts esdevinguin profitosos per als infants. Ara que les Biblioteques enceten el curs 2023-2024, es commemoren els deu anys que la Biblioteca Central Xavier Amorós es va adherir al projecte LECxit, primerament anant a les escoles in situ per dinamitzar les sessions i posteriorment oferint el seu equipament perquè voluntaris i infants es retrobessin un cop a la setmana a les sales infantils.L'any 2016, la Biblioteca Pere Anguera, després de la seva obertura l'any anterior, va passar a formar part del programa LECxit incorporant els nens/es de les escoles de l'àrea d'influència de la biblioteca. Durant aquests deu anys han passat molts nens/es i mentor/es per les biblioteques i s'han establert vincles afectius molt bonics que han tingut en els llibres i la lectura el seu lligam fonamental.Les escoles que han participat del projecte LECxit amb les Biblioteques Municipals al llarg d'aquests 10 anys són Prat de la Riba, Misericòrdia, Cèlia Artiga, Prim, Mowgli, Montsant, Eduard Toda, Marià Fortuny i Sant Bernat Calbó. A la trobada també hi són cridades a participar totes les escoles que han fet el programa sense l'acompanyament de les biblioteques.