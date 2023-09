Continuen els actes de les Festes de Misericòrdia amb música, dansa, visites i jocs tradicionals

Els actes de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia finalitzaran el dissabte 7 d'octubre amb la Diada del Mercadal

Actualitzada 27/09/2023 a les 11:25

Els actes de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia continuen encara aquests dies amb propostes diverses adreçades a tot tipus de públic i de totes les edats.



Diada del Mercadal

A més de diferents propostes de visites i rutes teatralitzades, destaquen durant el cap de setmana les activitats previstes de la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles dins el programa Reus Juga, que comencen el dissabte 30 de setembre, a les 10:00 h, amb una tirada de bitlles a la plaça d'Anton Borrell. A partir de les 17:00 h, a la plaça de la Llibertat els més curiosos poden descobrir com són els jocs de bitlles de sis d'Aragó, Astúries, Burgos, França, el País Valencià i Catalunya. Tots aquests els actes es reparteixen entre dissabte i diumenge i formen part de la proposta Reus Juga, Trobada Internacional de Bitlles de Sis i de Jocs Tradicionals de Catalunya.Divendres 29 de setembre, i en el marc dels actes de celebració del 75è aniversari de l'Escola de Dansa del Centre de Lectura, es fa a La Palma, a partir de les 19:00 h, una activitat amb tallers i concerts en benefici de Reus Refugi.D'altra banda, dissabte de 17:00 h a 20:00 h, també a La Palma, es fa la tarda festiva i familiar Posa't la Gorra!, amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre el càncer infantil. Hi haurà espectacles de música, dansa, màgia i tallers per a totes les edats i s'hi podrà adquirir la gorra solidària, que val 8 euros. Organitza l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), amb la implicació de l'Ajuntament de Reus i la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR), i la col·laboració de la Cambra de COmerç, el Tomb de Reus i la Unió de Botiguers.Entre els actes del cap de setmana, hi ha també el divendres a partir de les 19:00 h, la revetlla dels 80 i 90 al Mercadal, amb els DJ Juanjo Ódena de la Disco Parchís, Raúl Orellana, Estudio 54 Barcelona, Llambrik i l'Electro Vermut de Reus, una festa organitzada per l'Associació Vermuts i Rialles.Destacar la mostra de danses urbanes que es farà el dissabte dia 30 a la plaça de la Llibertat, a partir de les 20:00 h, que comptarà també amb l'actuació d'una companyia professional i que ha organitzat la Coordinadora de Dansa de Reus.Entre els actes previstos, el diumenge 1 d'octubre es podrà assistir al concert d'una nova edició del Reus Jazz Cava, al Centre Cultural el Castell, a partir de les 19:00 h, i una hora més tard, a les 20:00 h, a la Prioral de Sant Pere, al concert del programa Guitarreus, XII Festival Internacional de Guitarra, amb Panebianco & del Monaco, Yamile Wilson i Pedro Navarro.Els actes de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia finalitzaran el dissabte 7 d'octubre amb la Diada del Mercadal. A partir de les 17:00 h, a la plaça del Mercadal de Reus hi haurà les actuacions dels Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Posteriorment, es farà un concert a la plaça de la Llibertat amb el grup Préssecs i una batalla de DJ.Consulta el programa al complet de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia en