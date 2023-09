La Mare de Déu de Misericòrdia mira Reus amb ulls d'amor i allunya el mal

El ball solemne curt de l'Àliga, la carretillada dels Diables i la mostra piromusical posen punt final al dia gran de la Festa Major

Actualitzada 26/09/2023 a les 08:37

El bé contra el mal es tornaren a enfrontar a les portes del Santuari. Amb els Diables banyant la plaça de foc i tenyint els núvols de color vermell, els reusencs congregats a l'interior de l'església cantaren els goigs de la Mare de Déu de Misericòrdia. Recordaren que temps ençà els ajudà a erradicar la pesta i, altra volta, demanaren la seva col·laboració per allunyar tots els dolors. L'Àliga, ram de roses en boca, se sumà a la pregària amb el seu ball solemne curt, tot intentant no colpejar ningú amb la seva cua. Daurades són les plomes de la figura; també ho és la llum del retaule, i àuria és com es coneix la proporció divina. La Víbria i el Drac se sumaren als Diables per intentar que, d'una vegada per totes, el mal triomfés amb una carretillada final. Tots s'acabaren, però, unint al costat del bé i gaudint de les festes, d'una Festa Major que volia que tothom, sense excepció, en pogués gaudir –fins i tot s'habilità un tram tranquil a la baixada del Seguici Festiu del matí per a les persones amb altes sensibilitats–.



El Drac, la Víbria, els Nanos, els Gegants, la Mulassa i companyia foren les grans atraccions del matí. Els elements de foc fins i tot demostraren que no guarden maldat al seu cor i, dòcilment, s'aproparen als menuts que s'havien atrevit a posar-se a la primera fila per veure la cercavila, tot deixant-se acariciar i sense causar-los cap mal. Una altra opinió devien tenir els gossos; un tremolà per l'esclat de les trabucades i els petards. La devoció per la Festa Major propicià que es veiessin ciutadans que s'atreviren a emular les seves figures favorites. Entre el públic es va veure una Àliga ballant; una Mulassa saltant. També hi era Izuku Midoriya,, personatge del manga, potser una futura incorporació sorpresa al Seguici Festiu que encara no s'ha donat a conèixer.Tothom semblava haver oblidat que, malgrat ser dia festiu, havia tocat matinar. Gralles, trabucs, tabals, cornetes i tambors s'asseguraren que no quedés cap reusenc adormit. Ningú no es podia perdre la cita amb la Mare de Déu. Una petita tronada a la plaça del Mercadal, cortesia del Ball de Diables, feu que si el soroll no era suficient per desenganxar-se dels llençols, com a mínim ho fossin les ganes de Festa Major.Al parc del Trenet, famílies al complet retornaren a la infància muntades en les locomotores en miniatura. Els maquinistes havien d'advertir algun despistat que volia travessar les vies en mal moment. A la vora, l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, presidí la missa concelebrada.El dinar feu recordar que, tot i haver xalat del matí, encara quedaven hores i hores de celebració i que el clímax se situava just a tocar. L'excitació col·lectiva dels elements feu que la plaça del Santuari fos un escenari improvisat a la tarda. L'actuació castellera dels Xiquets de Reus apropà el deliri mentre el sol s'anava ponent i l'Àliga esperava pacientment que s'obrissin les portes del Santuari per entrar i veure's, cara a cara, fixament als ulls, amb la Mare de Déu de Misericòrdia. Quan ho feu, els víctors esclataren i una munió de telèfons mòbils sortiren disparats de les butxaques per enregistrar la seva entrada triomfal. Paral·lelament, els Diables, que ningú no havia vist en tot el dia, enfilaven el passeig de Misericòrdia per plantar-s'hi i fer de les seves.Quan fou l'hora de la carretillada, el Ball de Diables encengué els avisos d'honor. En aquesta ocasió, anaren dedicats a l'entitat H2O pels seus 25 anys de lluita pels drets LGTBI+, al primer equip femení de la Fundació Futbol Base Reus pel seu ascens de categoria i a la campana Petra Clàudia, que enguany celebra els seus 450 anys. Al cap i a la fi, només volien participar de la Festa Major i honorar el teixit associatiu de la ciutat, no causar el mal a ningú.L'encesa de la façana i la mostra piromusical van posar punt final al dia gran de la Festa Major de Misericòrdia, una jornada de caràcter marcadament tradicional i on el Seguici Festiu, en especial els Diables i l'Àliga, adopta un paper protagonista, tot interactuant amb la Mare de Déu. Això no obstant, el programa d'activitats encara inclou propostes fins a principis d'octubre.