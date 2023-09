L'hospital Sant Joan de Reus incorpora un nou aparell per diagnosticar malalties com el càncer

La gammacàmera compta amb un TAC que millora la qualitat d'imatge

Actualitzada 26/09/2023 a les 15:08

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'hospital Universitari Sant Joan de Reus incorpora una nova gammacàmera, un aparell que detecta la radiació gamma injectada als pacients a través d'un radiofàrmac i captura imatges per estudiar i diagnosticar diferents malalties.Majoritàriament, s'utilitza per al diagnòstic de l'extensió del càncer, però també per diagnosticar altres patologies com infeccions òssies, trastorn del moviment, malaltia de Parkinson, embòlies pulmonars o patologia infecciosa i obstructiva.A més, la nova gammacàmera és híbrida i incorpora un TAC (Tomografia Axial Computada), que permet tant una òptima localització anatòmica de les lesions com una millora de la qualitat d'imatge gammagràfica.