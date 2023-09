Els Xiquets de Reus es posen a punt per a la Diada del Mercadal

Fan dos castells simultanis, el 3 de 7 i el 4 de 7, davant del Santuari

Actualitzada 26/09/2023 a les 09:00

Amb la Diada del Mercadal a tocar –serà el 7 d'octubre–, els Xiquets de Reus van aprofitar el dia gran de la Festa Major de per lluir-se i omplir-se de confiança. Van arrencar la jornada amb un 5 de 7 per escalfar motors.



Tot seguit, els de la camisa avellana van sorprendre els centenars de reusencs que es van apropar al Santuari quan, alhora, conformaren dues pinyes. Anaven a fer dos castells simultanis: el 3 de 7 i el 4 de 7. Els aixecadors i les enxanetes es miraven de reüll per intentar sincronitzar l'aleta. La coordinació no va ser exacta, però ambdues construccions foren carregades i descarregades sense cap problema, amb una base extremadament sòlida.A continuació, van apostar per un 4 de 7 amb un pilar de 5 al mig. Una sonora ovació va rebre els Xiquets mentre l'estructura interior es desmuntava plàcidament. Encara quedava una darrera tripleta de pilars: el de 5 era flanquejat per dos de 4. Tot i una lleugera tremolor del pilar central, tots dos van ser descarregats.