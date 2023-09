Els acusats pel cas Innova de Reus són citats a judici del 13 al 30 de maig del 2024

Entre els citats, hi hauria Josep Prat, l'exalcalde Lluís Miquel Pérez o Carles Manté

Actualitzada 26/09/2023 a les 17:21

Els acusats pel cas Innova han estat citats a judici per al mes de maig, segons ha avançat Canal Reus. El judici tindrà lloc a l'Audiència Provincial de Tarragona, del 13 al 30 de maig, i està previst que s'allargui tres setmanes. El mitjà de comunicació informa que, segons l'auto, entre els acusats citats a declarar hi ha Josep Prat, qui va dirigir el consell d'administració d'Innova des de la seva creació, l'any 2002, fins al 2012, l'exalcalde Lluís Miquel Pérez o Carles Manté.Per la banda de l'acusació particular hi ha exregidors d'Ara Reus, de la CUP i el mateix Ajuntament de Reus. El 6 de maig del 2024 es duran a terme les consideracions prèvies i el dilluns següent arrancarà el judici oral. Els citats tenien tres dies per al·legar algun motiu que pugui impedir la celebració del judici o per sol·licitar que s'alteri l'ordre probatori si així ho consideren convenient per aclarir els fets o garantir el dret de defensa. El cas Innova es va desencadenar arran que la CUP, el 2012, portés a la Fiscalia de l'Audiència Nacional presumptes irregularitats en la gestió del hòlding d'empreses municipals sota el paraigua d'Innova.