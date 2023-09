L'ACPS pretén crear grups d'ajuda mútua per a supervivents del suïcidi

L'associació per a la prevenció del suïcidi preveu organitzar les primeres trobades l'any vinent al Centre Cívic del Carme

Actualitzada 24/09/2023 a les 19:38

L'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS) va néixer amb la voluntat d'ajudar i acompanyar els familiars, amics i coneguts d'algú en risc de suïcidi. En el cas de Reus, l'entitat també ofereix suport als supervivents –els ciutadans que han perdut algú proper per suïcidi–, perquè «veiem que realment fa falta», tal com destaca la psicòloga sanitària i coordinadora dels programes de l'ACPS a la capital del Baix Camp, Laura Horcajo. Així mateix, en un període «curt de temps», l'associació té previst organitzar grups d'ajuda mútua.

Aquesta iniciativa consistirà a habilitar un espai de trobada entre supervivents, on puguin compartir les seves experiències, expressar els seus sentiments i acompanyar-se en el procés del dol. Horcajo explica que «el que més ajuda en aquests casos és poder parlar amb altres persones que estan vivint la teva mateixa situació», tot i que, en la societat general, encara es produeix un «aïllament» dels supervivents.

En els grups d'ajuda mútua, hi haurà un professional de referència que guiï i orienti les sessions, però el ritme de la conversa el portaran els participants. «El poder de la paraula sana en si mateix», detalla la psicòloga sanitària. Amb tot, Horcajo menciona que la programació de les trobades no significa que, en paral·lel, els supervivents no hagin de buscar atenció psicològica o psiquiàtrica, si ho requereixen. «Tot i que la societat, a poc a poc, va evolucionant, avui dia, moltes vegades, ens trobem que encara no hi ha un espai on poder parlar d'aquest dol, i és aquest l'espai que volem omplir», assenyala.

Les trobades, en principi, es faran al Centre Cívic del Carme, on l'ACPS desenvolupa la seva activitat a Reus. L'objectiu és programar les primeres l'any vinent. «Com més aviat, millor, però els recursos són molt limitats», comenta Horcajo. Per tirar endavant la iniciativa, l'ACPS s'emmiralla en els grups de suport activats per Després del Suïcidi-Associació de Supervivents (DSAS), Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent (APSAS) –amb especialistes en el context educatiu– i Mans Amigues, a la província de Barcelona. «Veiem que aquí hi ha aquesta mancança i ho començarem», conclou la coordinadora dels programes de l'ACPS a Reus. Els grups d'ajuda mútua del Centre Cívic del Carme serien el punt de referència per a qualsevol supervivent de la demarcació de Tarragona.

Cal recordar que les persones amb ideacions suïcides i els seus familiars i companys poden trucar al número 024 per rebre ajuda. La línia està activa les 24 hores del dia i 365 dies l'any. A Barcelona, també s'ha habilitat el 900 925 555, de prevenció del suïcidi. En situacions d'emergència, cal trucar el 112 o el 061.