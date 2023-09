Reus reconeix «l'esperit de la ciutat» i enceta la Festa Major de Misericòrdia

Josep Murgades va ser nomenat Fill Il·lustre amb el lliurament dels Guardons de la Ciutat

L'expectació era manifesta. El Saló de Plens de l'Ajuntament estava plena a vessar minuts abans de començar el lliurament dels Guardons de la Ciutat 2023, un esdeveniment que, de retruc, marcava l'inici oficial de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. Es van habilitar cinc files de cadires addicionals a la planta noble –i un projector per seguir l'acte–, però, com si del tradicional joc es tractés, en un vist i no vist, totes quedaren ocupades.Els Guardons de la Ciutat van reconèixer persones i entitats que representen «l'esperit que volem que tingui aquesta ciutat», en paraules de l'alcaldessa, Sandra Guaita. Ho va repetir al discurs inaugural i al de clausura de la vetllada. L'esperit d'una localitat «acollidora, plenament dinàmica, cultural». Són «un petit exemple» de «la força i l'energia» que té Reus, remarcà la batllessa. Els homenatjats foren Josep Murgades, Cori Bach, la Societat El Círcol, la Casa de Misericòrdia, el Col·lectiu H2O i el Ball de Cavallets.Murgades, filòleg, traductor i compromès amb la vida cultural i associativa de Reus, va pronunciar un discurs ple de personalitat. Va recordar la seva etapa universitària a Alemanya i va defensar que Antoni Gaudí era reusenc: la casa que la seva família adquirí el 1878 va pertànyer a «la senyora Cornet», mare de l'arquitecte. Si bé no és possible esbrinar «si l'infantament de Gaudí va tenir lloc en aquesta caseta, al Mas de la Calderera o sota un avellaner, hem conservat l'escriptura notarial de compravenda d'aquesta caseta, on queda claríssim que, a tota mena d'efectes burocràtics, Antoni Gaudí era natural de Reus», va expressar. Tampoc va voler oblidar que Ciutadans va votar en contra del seu reconeixement. «No hi ha millor ratificació que la reprovació per ordre de segons qui», va concloure.D'altra banda, Cori Bach va rebre la Medalla de la Ciutat. La professora va afirmar que «sempre » es preguntarà si es mereix aquest «gran honor» i assegurà que li seria més fàcil enfrontar-se «amb 30 alumnes a classe preguntant-los 'us agraden les matemàtiques?'». Tot i això, manifestà que «la paraula que necessitem tots és il·lusió». «Si no hi posem il·lusió, no ho farem bé», apuntà. Amb il·lusió, «segur que podem ser un país molt millor i, qui sap, potser independent», afegí.La Societat el Círcol va rebre, també, la Medalla de la Ciutat. La Casa de Misericòrdia, el Col·lectiu H2O i el Ball de Cavallets van rebre les mencions honorífiques municipals.