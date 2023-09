Una associació creu que es podria tractar d'un cas d'assetjament escolar

Actualitzada 22/09/2023 a les 09:05

Els Mossos d'Esquadra estarien investigant la mort d'un jove de 14 anys a Reus, ocorreguda el 13 de setembre, segons RNE. El mitjà informa que l'associació No al Acoso Escolar creu que es podria tractar d'un cas de suïcidi per assetjament escolar i que Educació va activar els protocols de suport psicològic al centre. Diari Més ha contactat amb el cos policial, que no ha volgut confirmar els fets.