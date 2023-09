Grupo Castilla, Techma i la Fundación Esplai tanquen el programa formatiu adreçat a joves desocupats

La iniciativa compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus

Actualitzada 22/09/2023 a les 13:52

Un total de 17 alumnes han completat la primera edició del programa formatiu adreçat a joves desocupats que des del passat mes de juny han organitzat Grupo Castilla, Techma Business School i la Fundación Esplai. La iniciativa compta, a més, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus.Aquest bootcamp tecnològic ha suposat 300 hores de formació en format majoritàriament online, tot i que també ha inclòs sessions presencials. El curs ha posat el focus en llenguatges com Java i C# (.Net) amb l'objectiu de capacitar els alumnes en les tecnologies utilitzades pel desenvolupament de les solucions Cloud per a Recursos Humans de Grupo Castilla, un sector on aquesta empresa és líder. A més, el programa també ha inclòs l'obtenció de certificacions oficials de Microsoft per potenciar el perfil professional dels participants. Tot plegat, es traduirà en un alt índex d'inserció laboral dels alumnes que han superat aquest programa.El director de Persones de Grupo Castilla, Isaac Medrano, considera que «aquesta iniciativa persegueix dos grans objectius, reforçar el creixement de la companyia i crear ocupació juvenil amb possibilitat de projecció professional dins el sector tecnològic i del territori».Per la seva banda, Alba Campos, directora general de Techma Busines School, posa en valor que «escurcem el gap formatiu que hi ha entre la formació reglada i el món de l'empresa, un fet que incideix molt positivament en l'ocupabilitat dels alumnes».Joel Ferrer, director de l'àrea de formació i ocupabilitat de la Fundación Esplai, ha posat el focus en què «la col·laboració entre el sector privat, l'administració i el tercer sector fa possible que haguem obtingut uns índexs d'inserció laboral molt elevats, que segur que fins i tot millorarem amb aquesta iniciativa».Els bootcamps tecnològics que Techma Business School organitza conjuntament amb diverses empreses del territori tenen un elevat nivell d'inserció laboral: entorn al 90% d'estudiants que els superen troben feina a l'empresa que els coorganitza o a alguna altra del sector.