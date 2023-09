El Mercat del Carrilet celebra el 40è aniversari amb ganes de «renéixer»

Els paradistes, que volen passar pàgina de la incertesa dels últims anys i «començar de nou», organitzen demà una fideuada

Actualitzada 21/09/2023 a les 21:48

El Mercat del Carrilet està d'enhorabona: ja té 40 anys. Era 1983 quan les seves portes es van obrir per primera vegada, per tal de donar la benvinguda als veïns del sud-est de la ciutat i oferir-los productes frescos. Semblava que el seu futur estava abocat al tancament i que no arribaria a les bodes de rubí. «Els 40 anys els fèiem el dia de Sant Pere, però teníem incertesa i els ànims no estaven per a celebracions», afirmava ahir la presidenta dels paradistes, Maria Jesús Querol. Amb tot, el Mercat del Carrilet continua dempeus i el govern municipal ha acordat mantenir-lo en la seva ubicació actual. «Les maletes no les fem, que això ja és molt», continuava Querol.



Fideuada solidària

Per donar el tret de sortida a la festa del seu quarantè aniversari, el Mercat del Carrilet acollirà demà una fideuada popular gratuïta, que es començarà a repartir a les 13 hores. El regidor en cap de l'àrea de Promoció Econòmica i Coneixement, Josep Baiges, bromejà dient que l'estètica exterior del recinte, decorat amb imatgeria festiva de Reus, causa confusió entre els visitants, que creuen que és «la casa de la festa». «Volem que això també sigui una Festa Major», va apuntar, tot afegint que els Nanos i els Gegants del Carrilet hi faran acte de presència per saludar els veïns.Baiges va afirmar que, en aquests moments, s'està vivint un «tornar a començar» i «un renéixer» del mercat «després d'uns anys en què les notícies no ha estat gaire agraïdes». La seva postura va ser compartida per Querol. «Volem fer un punt i a part i començar de nou», va expressar. De fet, autoritats polítiques i paradistes volen canviar els missatges negatius que han sobrevolat aquest eix comercial per una mirada optimista cap al futur, però sense oblidar el passat. «Seguim, com el primer dia, amb el mateix compromís de servei i amb ganes de continuar al teu costat», pregona la imatge de la campanya llançada per celebrar l'efemèride i que aviat presidirà els accessos del recinte.De fet, Querol és una de les persones que ha habitat el Mercat del Carrilet des del primer dia. Tenia 13 anys quan va ser inaugurat i, en sortir de l'escola, anava a ajudar els pares a la seva paradeta. «La meva vida és aquí, al mercat», expressa. «Podríem dir que és casa nostra», prossegueix. Reconeix que el mercat ha viscut etapes bones i dolentes, però el balanç general és positiu. «Si no, no hauríem lluitat tant perquè es quedés aquí», conclou.Toñi Juan, de Pollastres i Derivats Felisa, és una altra de les paradistes que ha crescut darrere del taulell. «No volíem marxar d'aquí», subratlla. Tot i que creu que hi ha hagut èpoques millors, en què «estava tot ple», anhela que el Mercat del Carrilet tingui 40 anys més al davant. «Com a mínim!», puntualitza. Així mateix, espera que la certesa que els veïns podran continuar comprant productes frescos i de proximitat a prop de casa i la reforma que viurà l'edifici acabaran «d'animar, de motivar i d'incentivar una mica més aquest mercat». Apunta que serà clau deixar obrir més parades.Si bé agafar un plat de fideuada serà gratuït, qui vulgui podrà fer una aportació solidària en benefici de la Càtedra de Dolor Infantil de la URV, que va néixer per promoure i donar suport a la investigació especialitzada en dolor infantil, impulsar la formació de professionals i oferir la millor assistència sanitària i humana.