Illa (PSC): «A Catalunya, algunes institucions tenen por a decidir»

El cap de l'oposició reafirma la seva posició a favor del Hard Rock i apel·la al Govern català a «pensar en el bé comú»

Actualitzada 21/09/2023 a les 08:08

El cap de l'oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, va ser el convidat de l'últim Vermut Cambra, on va pronunciar la conferència Catalunya, Espanya, Europa. Connectivitat global. En la seva compareixença, Illa va revalidar la seva posició «a favor de la inversió del Hard Rock» i va recordar que continuar amb la seva tramitació urbanística era una de les condicions posades pels socialistes per donar suport als pressupostos de la Generalitat. Va justificar el seu suport perquè «hem de generar prosperitat», perquè l'opinió al territori és «majoritàriament favorable a la inversió» i per «serietat». «No li podem dir a l'empresari ara sí, ara no», va expressar.Amb l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic que hauria de permetre executar el projecte pendent d'unes modificacions a les instal·lacions de l'empresa Ercros, el socialista va declarar que, «en general, a Catalunya, algunes institucions tenen por a decidir» i va posar com a exemple que si un taxista condueix amb por a tenir un accident, «no pot ser taxista». «Un dirigent polític no ha de tenir por a decidir perquè és consubstancial», va afegir. En concret, Illa va afirmar que s'han d'escoltar les queixes i les opinions contràries, però que, al final, «s'ha de pensar en el bé comú i prendre decisions». Així mateix, va demanar «fugir de les arrogàncies morals», en referència als arguments que apunten que el projecte del Hard Rock fomenta la ludopatia. «Jo no jugo ni he anat mai als casinos, ni m'agrada, però que hi hagi un celler de vi no vol dir que estiguem fomentant que hi hagi gent borratxa », va asseverar.Pel que fa a la realitat que està travessant Catalunya, Illa va considerar que «ho hem de fer més bé» i que el territori s'hauria de guiar per cinc principis: més autoexigència –«està molt bé que demanem que s'executin les inversions de l'Estat, però més si diem 'jo les he executat totes'»–, més respecte, pluralitat, unió i un enfortiment de les institucions. A més, va marcar cinc prioritats amb marge de millora «que, per a mi, configuraran la Catalunya dels pròxims deu o quinze anys: les infraestructures, la sanitat, l'educació, l'administració i el finançament autonòmic». «En aquests cinc temes, l'ideal a Catalunya és que arribéssim a un acord, com a mínim, tres formacions polítiques: nosaltres, Junts i Esquerra», va expressar, tot afegint que no té «una visió ingènuament optimista» de la situació, sinó que creu de manera «informadament realista» que «les coses poden anar bé».El dirigent socialista també va fer un repàs dels contextos actuals a Espanya i a Europa. En el cas estatal, va afirmar que la situació que s'està vivint després de les eleccions generals és «una oportunitat que val molt la pena». Així mateix, respecte de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, afirmà que «no es pot fer res que no estigui dins del marc de la Constitució». En l'àmbit continental, va destacar que s'està vivint un «canvi d'època » constatable amb la geopolítica, la reformulació de l'economia de mercat, el canvi climàtic i la revolució tecnològica. Així mateix, va assegurar que només es podrà mantenir l'estat del benestar «si continuem anant junts».