P3 Logistic Parks construirà una nau logística d'11 hectàrees al sector H12 de Reus

El projecte es desenvoluparà en un espai reparcel·lat per ajustar-se a les demandes del sector i on s'anava a instal·lar Amazon

Actualitzada 19/09/2023 a les 22:03

L'empresa P3 Logistic Parks, especialitzada en l'adquisició, la gestió i la promoció de magatzems, ha comprat un terreny de 175.000 metres quadrats al sector H12 Mas Sunyer, just davant de Jardiland, per dur-hi a terme el major projecte logístic en curs a Catalunya. En concret, la companyia té previst construir-hi una nau logística, amb magatzem i oficines, de 111.250 m2 (més d'11 hectàrees), equivalent a quinze camps de futbol. Es tracta de l'espai on anava a instal·lar-se Amazon, abans que la multinacional frenés els seus plans d'expansió.



El director general de P3 Logistic Parks a Espanya, Javier Mérida, va detallar que el projecte pretén «satisfer una demanda a tota Catalunya de plataformes de gran format». «Esperem que sigui un èxit i que porti molta riquesa i ocupació a la ciutat de Reus», va afegir. Està previst que els treballs de construcció comencin durant la segona meitat del 2024 i que finalitzin a mitjan 2025. Les instal·lacions, d'11,5 metres d'alçada, estan projectades per prestar serveis d'emmagatzematge i distribució de mercaderies i inclouran molls de càrrega i places d'aparcament. A més, tot el recinte estarà equipat amb il·luminació led i es col·locaran plaques fotovoltaiques.Mérida va apuntar que, si bé han rebut l'interès de diverses companyies per instal·lar-se en aquest espai, encara no s'ha tancat un acord definitiu amb cap d'elles. Amb tot, va declarar que es tracta «d'empreses de gran distribució». «Estem parlant d'algun centre internacional de distribució de mercaderies que cobriria la península Ibèrica, el sud de França i el nord d'Itàlia», va relatar. Pel que fa a la inversió prevista, va al·legar que encara no es té una «estimació gaire exacta» i que dependrà de l'activitat final que es desenvolupi al terreny.D'altra banda, el director general de P3 Logistic Parks a Espanya va subratllar que l'emplaçament de Reus converteix la ciutat en una «zona estratègica» per la proximitat del Port de Tarragona, l'Aeroport de Reus i «dos pols importants de població» com són les capitals de província i del Baix Camp, que sumen uns 250.000 habitants, «més les connexions per carretera». Cal recordar que la companyia ja compta amb dos actius logístics a Catalunya, en concret, a Abrera i a Parets del Vallès, que sumen més de 40.000 m. Addicionalment, el passat juliol va anunciar que construirà una nau logística de 33.000 ma Sant Fruitós de Bages.La concreció de l'operació ha estat rebuda amb els braços oberts per l'Ajuntament de Reus. L'alcaldessa, Sandra Guaita, va expressar ahir que es tracta d'una «oportunitat importantíssima per a la ciutat i per al desenvolupament econòmic». També va agrair «la feina intensa» dels tècnics municipals, que des del 2019 treballen en la reparcel·lació de l'espai per tal de tenir a l'abast un terreny de majors dimensions que s'ajusti a les demandes del sector logístic. «No és el final de res, és el principi de tot. És un principi necessari per poder executar el projecte», va assegurar, tot comentant que «necessitàvem fer aquestes modificacions urbanístiques». Amb aquesta adquisició, la major part de la superfície del sector queda en mans privades, si bé l'executiu local continuarà ocupant-se de l'enllumenat públic.La batllessa va aprofitar per assegurar que es treballaria al costat de les empreses «perquè vinguin a instaurar-se a la nostra ciutat» i «perquè hi hagi projectes de desenvolupament econòmic importants per fer de Reus un pol logístic». Finalment, Guaita va confirmar que el consistori està treballant «intensament» per atreure accions de promoció econòmica a l'entorn del Tecnoparc.