Obertes les inscripcions per la caminada popular en benefici de l'Associació Supera't

La sortida i arribada es farà des de la Biblioteca Pere Anguera de Reus el proper 8 d'octubre

Actualitzada 20/09/2023 a les 15:48

La Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure organitzen, amb el suport de Tretzesports, una caminada popular en benefici de l'Associació Supera't el proper diumenge, 8 d'octubre. La sortida i arribada es farà des de la Biblioteca Pere Anguera de Reus amb dos recorreguts: un llarg d'11,9km i un de curt de 5,7km.Les persones participants es dirigiran direcció Vila-seca pel Camí dels Morts i tornaran pel Camí del Mas de Plana.El cicle de caminades populars d'enguany finalitzarà amb la sortida del 12 de novembre a benefici del Taller Baix Camp i la del 17 de desembre per recaptar fons per La Marató de TV3.

Associació Supera't

L'Associació Supera't de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista i les seves famílies de Reus té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb aquest trastorn del neurodesenvolupament, les seves famílies i de tot el seu entorn. L'associació treball per donar a conèixer aquesta condició de vida i aconseguir una normalització i plena inclusió a la ajudant d'aquesta manera a superar les dificultats en que es puguin trobar en el seu dia a dia on hi tenen una superació i lluita constant.