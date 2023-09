L'ACR reclama a l'Ajuntament de Reus una anàlisi de risc a la salut humana del projecte constructiu de l'antiga Hispània

La CUP va denunciar el projecte en detectar irregularitats

Actualitzada 20/09/2023 a les 19:24

L'Agència Catalana de Residus (ACR) reclama a l'Ajuntament de Reus en el termini de tres mesos una nova anàlisi de risc a la salut humana del projecte constructiu ubicat als terrenys contaminats de l'antiga cotxera d'autobusos Hispània. Ho ha avançat la CUP que assegura tenir un informe de l'ACR després d'haver interposat una demanda en detectar algunes irregularitats. L'ACR també exigeix supervisar la contaminació durant les obres a través d'una direcció ambiental d'obra. En la mateixa línia, demana «controlar la correcta excavació i gestió dels materials existents a l'estructura enterrada i el sanejament de l'afecció al seu entorn». L'Ajuntament té previst construir dos blocs de pisos de protecció oficial i un pàrquing subterrani.L'ACR requereix a l'empresa promotora deu punts relacionats amb la possible afectació a l'exterior del sòl contaminat. El maig passat, el consistori va adjudicar a l'empresa Garcia Riera la construcció dels edificis i l'aparcament per gairebé 23.000.000 d'euros.Des de l'Ajuntament de Reus han informat que, segons ells, l'ARC no detecta «irregularitats en la gestió prèvia del subsòl»; i afirma que l'anàlisi de risc per a la salut humana és «acceptable d'acord amb els escenaris d'obra i de futur residencial». Per això, no contemplen un endarreriment en l'inici de les obres.L'administració local apunta que l'ARC «únicament ha demanat complementar l'informe presentat per l'Ajuntament amb nous càlculs, un tràmit que no ha de tenir incidència en l'anàlisi del risc». També indica que la direcció ambiental externa ja està contemplada en els pressupostos de l'empresa Reus Mobilitat i Serveis.