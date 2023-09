El Gaudí Centre amplia l'oferta per les Festes de Misericòrdia

S'han programat diverses activitats adreçades a difondre la vida i obra d'Antoni Gaudí

Actualitzada 20/09/2023 a les 13:52

Programa d'activitats

El Gaudí Centre ha programat diverses activitats i visites gratuïtes durant les Festes de Misericòrdia. Durant la setmana hi haurà diferents activitats adreçades a tot tipus de públic per acostar i difondre la vida i obra del genial arquitecte Antoni Gaudí.Com és habitual, el mateix dia 25 de setembre, el Gaudí Centre, de 10:00 h a 14:00 h, totes les Misericòrdies, Coris, Coies, etc, tindran l'entrada gratuïta al Gaudí Centre i, a més, rebran un obsequi per gaudir encara més del seu dia, una entrada gratuïta per visitar el Campanar de la Prioral de Sant Pere, espai inspirador de l'arquitectura de Gaudí.Totes les activitats són gratuïtes i amb reserva prèvia a través de la web: reusturisme.cat o a l'apartat de venda de tiquets: ticket.reusturisme.cat El vitrall somiat d'Antoni Gaudí a la Sagrada FamíliaHo saps tot de Gaudí? Visita guiadaTaller de Ceràmica: 'Decora la teva rajola fent servir la trepa'.Escape Room: L'Enigma de Takeshi NazoRally inclusiu de descoberta al Gaudí Centre