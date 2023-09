El carrer de Misericòrdia de Reus, tallat al trànsit aquest divendres

Aquesta acció s'emmarca dins de la celebració del Dia Sense Cotxe i la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Actualitzada 20/09/2023 a les 10:47

L'Ajuntament de Reus tallarà aquest divendres al trànsit un tram del carrer del Roser coincidint amb la celebració del Dia Sense Cotxes i la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. El vial es talla a la circulació de vehicles entre la plaça de la Pastoreta i la plaça d'Hèrcules, de 9:00 a 21:00h.Aquesta acció, organitzada pel Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la contribució del trànsit privat a les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i la invita a deixar aquest mitjà de transport, com a mínim per un dia i provar nous mitjans de transport per desplaçar-se per la ciutat.Igualment, l'acció s'emmarca en els actes programats per l'Ajuntament amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, amb els quals es promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.