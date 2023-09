Adjudiquen la instal·lació de 18 nous carregadors per a vehicles elèctrics a Reus

Es col·locaran en aparcaments municipals

Actualitzada 20/09/2023 a les 09:41

L'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha adjudicat a la societat limitada Intelligent Real Solutions (iKeSol) els treballs d'ampliació de la xarxa d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments municipals de la ciutat. En concret, el contracte preveu la instal·lació de 18 nous carregadors, amb capacitat per a 36 noves places, així com la substitució de vuit. En concret, s'actuarà als pàrquings de La Fira, de les Oques, del Passeig Prim, del Baluard i de la Pastoreta.El gruix de l'actuació es produirà a l'aparcament de La Fira, amb la instal·lació de deu noves estacions a la planta -2, per tal de disposar de vint places d'estacionament destinades als vehicles elèctrics. A més, hi haurà dues estacions existents que se substituiran per unes de noves. El segon indret amb més incorporacions serà el de les Oques, amb quatre nous carregadors, a la planta -1, per tal de disposar vuit places. A més, se'n reemplaçaran dos. L'aparcament del passeig Prim veurà incrementada la xarxa de càrrega de vehicles elèctrics amb dues noves estacions –i dues seran canviades–. Finalment, als pàrquings Baluard i Pastoreta només s'afegirà un punt de connexió, si bé en aquest últim lloc també s'actualitzaran dues de les instal·lacions actuals.L'empresa tindrà quatre mesos per executar les obres. L'import d'adjudicació és de 157.058 euros (IVA inclòs). Aquesta actuació permetrà ampliar les places de càrrega elèctrica de Reus Mobilitat i Serveis fins a les 82. Addicionalment, el concurs públic fa referència a l'execució parcial d'un projecte d'instal·lació de diferents punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que preveu la instal·lació d'un total de 35 nous carregadors i 70 noves places, objecte d'una futura actuació als aparcaments de l'Hospital i del Tecnoparc.