Els treballs de construcció estan previstos que comencin durant la segona meitat del 2024 i finalitzin a mitjans del 2025

Actualitzada 19/09/2023 a les 13:50

P3 Logistic Parks, inversor patrimonialista, promotor i propietari d'immobles logístics paneuropeu, ha comprat un terreny de 175.000 metres quadrats per construir una nau logística de 111.250m2, l'equivalent a 15 camps de futbol, al sector H12 (Mas Sunyer) de Reus.La nau oferirà les millors instal·lacions en termes d'aprofitament de l'espai, operativitat i eficiència energètica. Els treballs de construcció d'aquest actiu estan previstos que comencin durant la segona meitat del 2024 i finalitzin un any després, a mitjans del 2025.Les instal·lacions estan projectades per prestar serveis d'emmagatzematge i distribució i estan ubicades a Reus, una zona d'alt valor logístic a Catalunya. L'actiu tindrà amb una superfície total de 111.250 m2, incloent-hi un magatzem de 107.900 m2 i àmplies oficines de 3.350 m2. A més, la nau tindrà una alçada lliure d' 11,5 m, permetent un elevat aprofitament dels espais. La nau disposarà de molls de càrrega i places d'aparcament.El projecte logístic comptarà amb la certificació BREEAM Excellent, una exigent acreditació que garanteix la sostenibilitat de la nau. A més, tot el recinte estarà equipat amb il·luminació LED i tindrà una instal·lació fotovoltaica amb una potència de 1.1 MW.Aquesta operació consolida Reus com a zona d'alt valor i suposa un impacte econòmic significatiu per a Tarragona i la comarca del Baix Camp.En aquesta operació, P3 ha estat assessorat per TADEC per a la part enginyeria, Arcadis per a la Technical due diligence i per HSF en els aspectes legals. La consultoria Colliers va assessorar la part venedora.Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, ha valorat molt positivament el projecte de P3 Logistic Parks a Mas Sunyer i ha destacat el treball de l'administració municipal per facilitar la generació de nova activitat econòmica i ocupació. «La plataforma logística passarà a ser la implantació empresarial més important pel que fa a espai ocupat a la ciutat i tindrà un impacte econòmic significatiu per a Reus i el seu entorn. A més, aquesta operació consolida la ciutat com una zona d'alt valor per la seva activitat econòmica i ubicació estratègica, convertint-se cada vegada més en un mercat atractiu per a operadors nacionals i internacionals», ha subratllat.Javier Mérida, director general de P3 a Espanya, ha subratllat que aquest projecte a Reus és un dels més grans del portfoli de la companyia i busca satisfer la demanda existent de sòl a Catalunya.P3 Logistic Parks està especialitzada en l'adquisició i gestió d'actius immologístics. El seu porfoli està compost per més d'una vintena d'actius i compta amb una sòlida base de clients entre les quals destaquen companyies com Seur, Montfrisa, El Corte Inglés, Correus, Amazon, Airbus, DHL i Groupe CAT.