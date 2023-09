Les Misericòrdies, Mises, Coris i Coies es retroben un any més a Reus

Demà se celebra la trobada anual a l'Ajuntament

Més enllà de la devoció a la patrona, l'esclat festiu del Seguici i la gresca dels concerts i revetlles, les festes són un moment de retrobament per a totes les Misericòrdies de Reus. Malgrat que és un nom en desús, totes les Coris, Coies, Mises i Misericòrdies duen amb honor i orgull el seu nom i ho fan notar especialment aquests dies.Un dels dies més especial, amb el permís del 25 de setembre, serà justament demà, quan se celebri la 29a edició de la Trobada de Misericòrdies al Saló de Plens de l'Ajuntament, a les 8 del vespre. L'alcaldessa, Sandra Guaita, així com diferents regidors rebran a totes les Misericòrdies de la ciutat i es faran la tradicional fotografia de família.Aquesta és la cita «oficial» que tenen les Misericòrdies, però no és pas l'única i és que el Grup Cultural de Misericòrdies de Reus organitza cada any diverses activitats coincidint amb les festes. Dissabte, a dos quarts d'11 del matí, faran la tradicional ofrena floral a la majòlica de la Mare de Déu de Misericòrdia a l'exterior de la parròquia de Sant Joan. L'endemà, vigília de la patrona, participaran en un dels moments més especials de la festa: el Rosari de Torxes. I és que les Misericòrdies són les portadores de l'estendard que encapçala la comitiva que baixa des de la plaça de la Pastoreta fins al Santuari, pel passeig, a la llum de centenars de fanalets. Per descomptat, no faltaran el dia 25 als actes al Santuari i seran moltes les que estaran en primera fila gaudint del ball solemne curt que l'Àliga ofereix a la Mare de Déu.La seva darrera cita serà el diumenge 1 d'octubre, a partir de les 9 del matí, amb l'Esmorzar de les Misericòrdies a la Boca de la Mina. L'any passat van impulsar aquest acte, en el qual les Misericòrdies conviden a tothom que s'hi apropi a les begudes (aigua, vi, cervesa i refrescs), els anissos i el bolado, seguint l'antiga tradició de les àvies reusenques de dur la canalla a esmorzar o berenar en aquest paratge. La bona acollida que van rebre l'any passat ja l'ha convertit en un nou acte del qual gaudir un cop passats els dies centrals, perfecte per acomiadar-se de la festa.