Les activitats d'estiu a les biblioteques Municipals de Reus tanquen amb més usuaris

Les Biblioteques Municipals de Reus consoliden el cicle de programació d'estiu amb més participació a les activitats i amb més usuaris. Aquest és el balanç positiu que es fa des del servei municipal mentre es preparen per a la Cloenda del joc de Lectura d'aquest estiu 2023 que, enguany, ha volgut homenatjar a la figura de Xavier Amorós en la commemoració del centenari del seu naixement. La cloenda es farà demà dimecres, dia 20 de setembre, a les 17:30 h a la Biblioteca Pere Anguera.Durant els mesos d'estiu els participants del joc han hagut de recuperar fragments de fotos històriques de Reus i que formaven part de la vida i la memòria de Xavier Amorós. Amb una escenografia relacionada amb la botiga d'Amorós Les Amèriques, cada cop que els infants llegien un llibre recuperaven un trosset de foto fins a completar-la, guanyant així una moneda del joc.Així doncs, aquest dimecres els nens i les nenes que han participat al joc rebran els seus lots de premis i, a més, gaudiran de l'espectacle La Biblioteca de Mr. Seguin, un viatge literari i musical per l'obra de Josep Vallverdú de la companyia Bambadaboom i l'Associació Cultural Hola Creador i coordinat per l'escriptor Jordi Folck.Enguany han participat al Joc de Lectura d'Estiu un total de 100 nens i nenes a la Biblioteca Central Xavier Amorós i 35 a la Biblioteca Pere Anguera, amb un total de 945 llibres llegits. Els premis que s'entregaran el pròxim dimecres tenen com a finalitat premiar la qualitat de les lectures i el foment de l'habit lector.Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha manifestat que «la programació d'estiu de les Biblioteques Municipals de Reus, enguany dedicada a l'Any Xavier Amorós amb diverses propostes a l'entorn de la seva obra i figura ha esdevingut tot un èxit, millorant les dades estadístiques de l'any passat i consolidant-se com un programa integral de propostes culturals obert a tota la ciutadania, que té l'objectiu de posar la lectura i les biblioteques com una opció de lleure en el període de vacances».Com cada estiu, el cicle més consolidat i que aplega més assistents és el de les Biblioteques amb DO que amb unes propostes molt diverses i que cerquen la confluència entre literatura, arts escèniques, territori i vi aconsegueixen millorar les dades respecte al programa de l'any passat amb un total de 6 sessions i 548 assistents, gairebé un 50% més que l'estiu 2022.