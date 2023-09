La Unió de Botiguers de Reus i l'Associació Supera't es posen la gorra solidària

Volen donar visibilitat a la tasca d'AFANOC

Actualitzada 19/09/2023 a les 10:18

Els associats de la Unió de Botiguers i membres de l'Associació Supera't es van posar ahir la gorra solidària de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) per donar visibilitat a la segona edició de la campanya Posa't La Gorra que tindrà lloc a Reus.El coordinador d'AFANOC a Tarragona, Jordi Rodríguez, va voler mostrar el seu agraïment a la Unió de Botiguers, «un important altaveu perquè accions com el Posa't La Gorra puguin arribar al màxim de gent possible, que, a més, ens està ajudant molt en la venda de gorres solidàries, una eina primordial per poder continuar fent la nostra feina».Per la seva banda, Rosa Lucas, presidenta de l'associació comercial, va explicar que és «una gran satisfacció i orgull poder col·laborar amb l'AFANOC, que fa una important tasca social per acompanyar a nens i famílies en uns moments tan difícils».La festa del Posa't la Gorra se celebrarà el 30 de setembre, a la Palma. L'entrada és gratuïta, però es pot col·laborar amb l'AFANOC adquirint la seva gorra solidària, que es pot trobar en fins a 22 comerços associats a la Unió de Botiguers.