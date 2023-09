El COMT obre les habitacions per allotjar MIR a la delegació de Reus

El preu per a cada una de les cinc places és de 450 euros mensuals i també hi poden accedir metges i estudiants de Medicina

Actualitzada 18/09/2023 a les 20:35

Completada la reforma de la seva delegació a Reus, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) ha aprofitat per enllestir un nou projecte que tenia entre mans: el COMTliving. El pis superior de la seu del carrer d'Antoni de Bofarull s'ha condicionat per a convertir-se en un habitatge compartit de 250 metres quadrats, amb cinc habitacions individuals, exteriors, moblades i climatitzades; tres lavabos; cuina equipada amb vitroceràmica, nevera, microones i forn i un menjador i sala d'estar amb televisor. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir una solució residencial als metges residents (MIR) que arriben a Reus per especialitzar-se, però també està oberta a professionals sanitaris que requereixin habitatge i a estudiants del grau de Medicina.



El president del COMT, Sergi Boada, ha expressat a través de les xarxes socials la seva satisfacció per «poder oferir habitatge assequible per als nostres residents i estudiants de Medicina». Precisament, el preu del lloguer per habitació serà de 450 euros al mes, tot i que s'haurà d'abonar una fiança de dos mesos. Les habitacions s'escolliran per ordre d'arribada. Des del COMT, s'informa que ahir es va obrir el termini perquè els interessats enviïn les seves sol·licituds, després d'haver estat «preparant l'espai».Anteriorment, el pis superior de la delegació acollia una sala d'actes que es volia ampliar fins que s'hi poguessin reunir un centenar de persones, però, per qüestions logístiques, l'aforament no podia ser superior a 40 o 50 assistents. En conseqüència, es va optar per ampliar la sala de la seu de Tarragona i canviar els usos de la planta de Reus.La doctora Mireia Garcia-Villarrubia, vicepresidenta del COMT a Reus, va explicar a finals de juny a Diari Més que elva sorgir en adonar-se que, quan arribaven els residents a la ciutat, els costava trobar pis de lloguer, «entre l'alta demanda i els elevats preus». A banda de facilitar la feina de buscar allotjament, la iniciativa vol fomentar la socialització, amb els espais d'ús compartit, i, a més, el fet d'estar sobre la delegació permetrà als joves tenir un «suport» en cas de necessitat i, alhora, donarà «una seguretat» als seus pares, que tindran la certesa que «no els han deixat a qualsevol lloc», segons va comentar Garcia-Villarrubia. Qui vulgui consultar la disponibilitat de places, ho pot fer a través del número de telèfon 977 318 383 o al correu electrònicFinalment, la planta baixa, que connecta amb el carrer d'Antoni Bofarull, ja està operativa i actua com a seu general del col·legi a Reus. S'hi duen a terme funcions com donar suport als col·legiats, aconsellar si algú vol obrir una consulta mèdica o ajudar a presentar la declaració de la renda.