Enganxats al 'pop feliç' de Koeman

El duet reusenc format per Emili Llamas i Gerard Alcover ha estrenat el seu nou senzill, 'Tu', produït per Miqui Puig i Raúl Juan

Actualitzada 18/09/2023 a les 20:33

Cançons que tenen format de píndola, subministrades de manera pautada en el temps, i amb la capacitat de retornar-nos, per uns instants (tres minuts, aproximadament), a un estat de felicitat on la pell és tan fina com llençols en un terrat i els petons són petits i com el sucre es desfan.



El duet reusenc Koeman, format per Emili Llamas i Gerard Alcover, sembla haver trobat la fórmula perfecta del que ells defineixen com. Una fórmula que ja havien testat en anteriors senzills, publicats sota la producció de Manu Guix i Roger Rodés, i que ara han perfeccionat amb el mestratge de Miqui Puig i el mateix Rodés. El resultat és el seu últim senzill,, publicat aquest passat divendres 15 de setembre.és una cançó que parla de quan coneixes una persona i t'adones que allà hi ha una història… Tot i que pot tenir moltes altres interpretacions, aquesta és la gràcia de les cançons», explica el Gerard.és el cinquè senzill de la formació, sorgida l'any 2020 després de la dissolució de Poquers. En els dos primers, el duet reusenc havia treballat sota la producció de Manu Guix i Roger Rodés, i a partir del tercer senzill,, van apostar pel mestratge de Miqui Puig, i ja van repetir amb el següent,. «El Miqui és com una enciclopèdia musical, com es pot veure en el programa que presenta a iCat,», assegura el Gerard. «És molttreballar amb ell perquè de seguida troba sons i arranjaments que fan créixer les cançons», explica.La bona sintonia entre el duet reusenc i l'excomponent de Los Sencillos té com a resultat una música amb melodies enganxoses, que parlen de temes com l'amor o l'amistat, «amb un to vitalista i vital, però sent molt conscients de la realitat».arriba mig any després de l'anterior single. Aquesta manera de funcionar de Koeman, d'anar presentant cançons amb forma de píndola, cada mig any, respon a la voluntat del duet de donar protagonisme a cada cançó que fan: «Quan publiques un disc és moltperquè la gent pot escoltar tot el treball sencer, però molt sovint passa que hi ha unes quantes cançons que es queden a l'ombra, més enllà dels quatre o cinc senzills. Nosaltres creiem en tot el que gravem i produïm, i per això ho anem traient en aquest format de píndoles. És una manera de donar a cada cançó la importància que té».Aquest setembre Koeman el té carregat de concerts. El pròxim serà aquest mateix divendres, 22 de setembre, a les 23 h. a Escala Dei. En els seus directes mesclen les seves cançons amb adaptacions al català de temes actuals (Rosalía, Quevedo, Sebastián Yatra, Vicco...), convertint cada actuació en una sessió de música ballable amb un embolcall electrònic i que destil·la felicitat per totes bandes.