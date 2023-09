En Pere i la Lloba ensenyen a no dir mentides amb la seva presentació

El nou element festiu de la ciutat va ballar per primera vegada en públic ahir a la plaça del Mercadal

Actualitzada 18/09/2023 a les 09:24

«Que ve el llop!», cridava en Pere, un jove pastor. Els vilatans d'un petit poble no van dubtar a anar a socórrer-lo, però no es van trobar res més que en Pere rient. «Que ve el llop!», repetí en Pere un altre dia. Els habitants van córrer a ajudar-lo, però, de nou, l'amenaça no fou real. Una, dues, moltes, massa vegades repetí la broma el pastor. Un dia, de tant cridar al mal temps, la tempesta va arribar. Un llop es va presentar al lloc on pasturava el seu ramat.Aquesta vegada, ningú no li va fer cas i l'animal es va endur, com a botí, una ovella. Aquesta és la història que expliquen en Pere i la Lloba, el nou element festiu de la ciutat que ahir es va presentar en societat en un acte multitudinari a la plaça del Mercadal. Amb el Carrasclet com a padrí, és una creació de la Colla Pessigolla, com a excusa per continuar activa durant tot l'any, més enllà de Carnaval. Format per un capgròs, en Pere; una lloba, carregada per dues persones, i quatre ovelles –una d'elles, negra– amb estructura de carretó, la figura vol anar més enllà de la gresca i la xerinola. Vol transmetre una moralitat: «Que els xiquets i les xiquetes no diguin mentides». «Ningú creu un mentider, ni quan diu la veritat», van apuntar els membres de l'entitat.L'expectació per veure el debut del nou element era màxima i ni tan sols el mal temps va aigualir la festa; ans al contrari, la va refrescar. Quan tot estava a punt de començar, la pluja feu acte de presència i forçà el Carrasclet a córrer cames ajudeu-me a refugiar-se. Amb un sol roent atalaiant des de l'horitzó, les gotes van ser benvingudes per remullar clatells i testes. Acordada la treva amb els núvols, pastor, depredador i ramat sortiren a escena.La presentació d'en Pere i la Lloba es va produir 24 hores després que els reusencs coneguessin el Superadrac, el Drac de la superació, una iniciativa de l'Associació Supera't que permet a persones amb capacitats diverses ser incloses en la Festa Major. La bondadosa bèstia està preparada per ser ballada amb cadira de rodes i es mou al ritme de música no estrident.A més, el diumenge va estar farcit d'actes per a tots els públics. A la plaça del Santuari, va tenir lloc el 57è Aplec Baix Camp i a la tarda, fou el torn que els menuts de la casa es posessin en la pell de les seves figures preferides. Gegants, Nanos, Mulasses, Àligues, Dracs, Lleons, Cabres i molts més foren representats en la cercavila del Fan del Seguici.