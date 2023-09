El nou Mercadona de l'avinguda de Salou obrirà el 2 d'octubre

Està situat a 100 metres de l'altra botiga

La nova botiga eficient que Mercadona està enllestint en la intersecció entre l'avinguda de Salou i l'avinguda de la Universitat de Reus obrirà portes el pròxim dilluns 2 d'octubre. Aquest nou establiment suposarà tancar el supermercat de Mercadona que hi ha a uns 100 metres del solar, a la mateixa avinguda de Salou, ja que aquest no es pot adaptar al nou model de botiga eficient per les seves dimensions, segons van explicar des de Mercadona a Diari Més. Tot i això, l'empresa es compromet a mantenir tots els llocs de treball de l'antic centre, sigui a la nova botiga o en algun altre dels supermercats que té la companyia a la capital del Baix Camp.



El nou espai comptarà amb les noves seccions, passadissos més amplis i carros de plàstic. A més, s'eliminaran les tradicionals cistelles per un model mixt que permet als clients no haver d'acotxar-se. També tindrà un pàrquing més espaiós i més còmode. El model de botiga eficient de Mercadona se centra en dos objectius: reduir el consum energètic en un 40%, en comparació a un comerç convencional, i aconseguir que l'experiència de compra sigui més còmoda.