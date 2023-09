El nou cicle Reus Cultura Contemporània incorpora obres internacionals

S'han programat 12 concerts del 6 d'octubre fins al 22 de desembre

Actualitzada 18/09/2023 a les 13:29

La quarta edició del Cicle RCC Reus Cultura Contemporània inclourà, per primera vegada, actuacions de procedència internacional, protagonitzades pels americans Maita i Henri Herbert. En total s'han programat 12 concerts, un cada setmana des del 6 d'octubre fins al 22 de desembre. El cicle stà organitzat per la regidoria de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus, a través de l'Institut Municipal Reus Cultura, i l'Associació Cultural Anima't.Daniel Recasens, regidor de Cultura i Polítia Lingüística, ha manifestat que «el Reus Cultura Contemporània forma ja part de l'aposta cultural de Reus i es converteix en la programació de música estable de la ciutat i que complementa la resta de propostes musicals i culturals de la capital del Baix Camp».L'RCC es reparteix per diferents espais: l'Absenta, el Racó de La Palma, la Taverna Despertaferro i la Sala Polivalent de la Palma. I manté les col·laboracions amb diferents associacions com l'H2O, el Casal Despertaferro, La Bullanga i, per primer cop, La Kultural.D'octubre a desembre s'han programat artistes del Camp de Tarragona: Slice, Cati Plana i Pau Puig o Sr. Lufthansa; nacionals: Uxue, Ruinosa y las Strippers de Rahola, Pantocrator, Carlota Flaneur o Guillem Roma; de la resta de l'Estat espanyol: Dalila, Paco Moreno, Ghouljaboy i Sandra Monfort, i finalment, internacionals: Maita i Henri Herbert, que suma més de seixanta milions de visites en un sol vídeo de Youtube.La imatge de la quarta temporada de l'RCC vol retre homenatge a aquells espais i persones que en les últimes dècades van transformar la ciutat musicalment i van iniciar projectes culturals que la van fer més viva i vibrant. Hi ha alguns dels locals més emblemàtics de Reus, des dels anys cinquanta fins als esdeveniments actuals. Amb l'ús d'elements visuals evocadors, es vol celebrar l'apassionant món de la música que ha ressonat a la ciutat i recordar-ne la seva evolució i vitalitat al llarg de les dècades, oferint un viatge a través de la història musical local.