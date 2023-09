Les escoles públiques recapten gairebé 6.000 euros amb les rifes de paneres solidàries

Els lots sortejats contenien xandalls, samarretes i material escolar, entre altres productes

Actualitzada 17/09/2023 a les 20:10

La Xarxa d'Escoles Públiques de Reus ha recaptat gairebé 6.000 euros amb les rifes de paneres, una iniciativa solidària que tenia per objectiu recaptar diners i fer un donatiu al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que treballa per proporcionar ajuda humanitària immediata i contribuir a la reconstrucció de les zones afectades pel terratrèmol del Marroc.



Els productes que integren els lots sortejats –se'n va muntar un a cada centre escolar públic– han estat entregats per les mateixes escoles, les famílies, els comerços locals i l'Ajuntament de Reus. Alguns exemples dels articles són xandalls, samarretes, material escolar,de la ciutat, llibres o un val per anar a esmorzar o a berenar.«La Xarxa d'Escoles Públiques de Reus vol expressar el seu més sincer agraïment a tothom que ha contribuït a aquesta causa solidària», remarca l'agrupació. Els tiquets per provar sort en les múltiples rifes es van repartir a les portes dels centres, a les entrades i sortides de classe, la setmana passada. Cada participació tenia un cost d'1 euro. Tal com va explicar la directora de l'Escola Pompeu Fabra, Mar Cervantes, a Diari Més, es tractava d'una primera acció «ràpida» i, a partir d'ara, s'estudiarà si es poden preparar més campanyes solidàries. Els centres ja van organitzar iniciatives similars amb la guerra d'Ucraïna.